Arbeidsledigheten i Norge var i mars på 1,8 prosent i mars, ifølge ferske tall fra Nav.

Mars-tallene kommer etter at Nav-oversikten viste en ledighet på 1,9 prosent både i januar og februar.

På forhånd ventet Handelsbanken Capital Markets en ujustert ledighet på 1,8 prosent i mars. Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken sier det viser en fortsetter å holde seg stabilt.

– Tallene peker helt klart i retning av at Norges Bank vil sette renten videre opp i mai. Når det er sagt, er det nå flere tegn til at ledigheten vil begynne å stige gradvis, sier Hov.

Han mener at arbeidsmarkedet må kjøle seg raskere ned enn hva Norges Bank allerede har tatt høyde for, for at dette alene skal rokke noe ved renteplanene videre fremover.

– Der er vi ikke nå. Norges Bank vil ta dagens tall som en bekreftelse på at arbeidsmarkedet fortsatt er like stramt som de har anslått, sier Hov.

Fortsatt lavt nivå

Ved utgangen av mars er 64 300 registrert som helt ledige eller arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak hos Nav. Dette utgjør 2,2 prosent av arbeidsstyrken. 53 500 er registrert som helt ledige, noe som utgjør 1,8 prosent av arbeidsstyrken.

– Ledigheten holdt seg stabil i mars. Den er fortsatt på et lavt nivå og etterspørselen etter arbeidskraft er høy. De siste månedene har det imidlertid blitt færre ledige stillinger, særlig innen bygg og anlegg, kontorarbeid og reiseliv og transport, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Ved utgangen av mars er bruttoledigheten høyest blant personer i alderen 20–24 år med 3,2 prosent av arbeidsstyrken, etterfulgt av personer i alderen 25–29 år (2,9 prosent) og personer 30–39 år (2,9 prosent). Ledigheten er lavest for personer 60 år og eldre (1,3 prosent).

Den siste måneden har antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak økt for alle over 50 år i de sesongjusterte tallene. Både blant personer i 50-årene og 60-årene økte ledigheten med én prosent, mens det var en nedgang på to prosent i aldersgruppen 20–24 år.

På tvers av bransjene var det i mars høyest ledighet blant personer med yrkesbakgrunn innen reiseliv og transport og bygg- og anlegg.

Høy etterspørsel

I løpet av mars ble det i gjennomsnitt registrert rundt 1800 stillinger per virkedag, totalt ble det registrert 44.4000 ledige stillinger. Det er en nedgang fra februartallene.

Det er flest nye ledige stillinger i Viken (18 prosent) og Oslo (16 prosent).

Sammenlignet med fjoråret er det samtidig nedgang i antallet ledige stillinger innenfor de fleste yrkesgrupper. Nedgangen er størst innenfor bygg og anlegg (-47 prosent), kontorarbeid (-43 prosent) og reiseliv og transport (-42 prosent).