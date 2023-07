Artikkelen fortsetter under annonsen

– Konklusjonen er at dette setter Norges Bank under vesentlig mer press. I rentemarkedet har det vært priset inn en risiko for en rentetopp på 4,5 prosent og sannsynligheten for det blir større, sier sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets.

Inflasjonstallene for juni måned viste at kjerneinflasjonen (Kpi-jae), som ekskluderer energivarer og avgiftsendringer, steg til rekordhøye syv prosent.

Det er det høyeste SSB har målt siden beregningene startet i 2001.

Fra mai til juni økte prisene på mat med 2,5 prosent, den tredje måneden på rad med det SSB beskriver som relativt sterk prisvekst.

Kronen styrket seg både mot euro og dollar etter tallslippet.

Kan bli en dobbel

Sjeføkonom Hov er klar på at tallene er langt over forventning, særlig kjerneinflasjonen som satte ny toppnotering for andre måned på rad, med en årsvekst på syv prosent blank.

– Det er fortsatt en relativt stor differanse mellom realiteten og inflasjonsforventningene, sier han.

Hov peker på at selv om det er høye matvarepriser som bidrar til å dra opp inflasjonen, så er den bakenforliggende årsaken en svak krone. Dette legger mer press på renteutsiktene, understreker sjeføkonomen.

Han trekker videre frem at det er lagt opp til en renteheving i august og enda en økning til 4,25 prosent i løpet av fjerde kvartal.

– Det er en reell mulighet for dobbel renteheving i august.

– Bekymringsfullt

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets mener i likhet med Hov at junis inflasjonstall forsterker inntrykket av at renten vil komme til å stige i august og september.

– Overraskelsene fortsetter dermed med å komme på oppsiden. Det er bekymringsfullt og lite ønskelig, sier Haugland til DN og fortsetter:

– At inflasjonen står sterk, understreker behovet for å stramme til. Jeg tror det blir heving i august og september. Spekulasjonene om 50 basispunkter vil nok komme, men jeg tror ikke det skjer.

Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets, tror det kommer nye renteheving i august og september. (Foto: Elin Høyland) Mer...

Haugland understreker at det ikke er én faktor som skal ha skylden for juni måneds høye inflasjonstall, men at det likevel er verdt å trekke frem matvareprisene som økte med 2,5 prosent fra mai til juni.

– I februar ventet mange på et prishopp som ikke kom, men nå har den vist seg å bli smurt ut over de siste månedene. Matvareprisene bidrar altså til en stor post, men det er bredt basert.

– Langt fra over

I forkant av dagens tall anslo Norges Bank at kjerneinflasjonen ville komme på 6,6 prosent i juni, 0,4 prosent under den faktiske kjerneinflasjonen. Totalinflasjonen ventet sentralbanken at ville ligge på 6,0 prosent.

– Norges Bank sitt anslag kom for 17 dager siden og de bommer ganske mye. Både på samlet og underliggende inflasjon, sier sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank1 SR-Bank til DN, før han fortsetter:

– De viser at inflasjonsfaren er langt fra over.

Ved forrige renteheving 22. juni uttalte Norges Bank at de venter en ytterligere renteheving i august. Knudsen mener det nå skal mye til for at Norges Bank ikke kommer med en ny renteheving.

– Dette gjør oss sikrere på at sentralbanken kommer til å heve renten i august.