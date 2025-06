Sjeføkonom om Musk og Trump: – Avdekker korrupsjonen i det amerikanske systemet

Harald Magnus Andreassen mener ordkrigen avdekker et råttent system, og gir Elon Musk rett i at Trumps skatteforslag vil gjøre vondt verre for USA: – Absurd hvordan det er mulig å komme i en sånn situasjon.