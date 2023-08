Artikkelen fortsetter under annonsen

Foreløpige tall fra Eurostat fredag formiddag viser at inflasjonen i eurosonen, som inkluderer alle land som bruker euro, endte på 5,3 prosent i juli på årsbasis, ned fra 5,5 i juni.

Kjerneinflasjonen holdt seg samtidig uendret på 5,5 prosent i juli, noe høyere enn ventet.

På forhånd var det ventet en vekst i konsumprisene på 5,3 prosent i juni, og en kjerneinflasjon på 5,4 prosent, ifølge estimater fra Bloomberg.

Øker sannsynligheten

Før inflasjonstallene kom var rentemarkedet nærmest på vippen om en ny heving i september. Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets sier tallet øker sannsynligheten for en renteheving i september.

– Umiddelbart tenker jeg at en ny renteheving i september er mer sannsynlig med disse tallene. Nå vet vi fra ECBs forrige rentemøte at banken er åpen og dataavhengig fremover, noe sentralbanksjef Lagarde også pekte på i helgen, sier Hov.

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken. (Foto: Fartein Rudjord) Mer...

Han sier at selv om den europeiske sentralbanken skulle ta en pause fra rentehevinger i september, har den ikke døren lukket for å heve senere. Sentralbanksjef Christine Lagarde har vist til at drivkrefter som høy lønnsvekst og høye profittmarginer kan bidra til å holde kjerneinflasjonen oppe.

– Månedsveksten holder seg sterk, og ser vi på månedsvekstene vi har hatt de siste månedene har den vært klart sterkere enn ventet – og det er ikke gitt at det skal ned med det første, sier Hov.

– Det skal mye til at kjerneinflasjonen nærmer seg toprosentmålet, gitt den sterke månedsveksten, legger han til.

Mat trekker opp

Prisveksten i eurosonen har i likhet med mange andre steder i verden bitt seg fast på høye nivåer de siste månedene. Sentralbanksjefer fra over hele regionen har ofte rykket ut for å understreke at kampen mot inflasjonen ikke er over.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Som foregående måneder viser de foreløpige tallene en fortsatt nedgang i energiprisene, mens det er mat, alkohol og tobakk som trekker opp.

I juli steg matprisene med 10,8 prosent i nevnte kategori, mot 11,6 prosent på årsbasis i juni.

Energiprisene falt med 6,6 prosent, mot 5,6 prosent i juni.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Datadrevet tilnærming

På rundt ett år har den europeiske sentralbanken hevet rentene ni ganger. Senest i forrige uke ble renten hevet, og innskuddsrenten er nå på 3,75 prosent, det høyeste nivået siden 2001.

ECB-sjef Lagarde har i lengre tid vektlagt at sentralbanken har en «datadrevet» tilnærming til pengepolitikken, der den tar inn og vurderer økonomiske data fra møte til møte.

Hvorvidt det skjer en ny renteheving i september, avhenger av hva de økonomiske nøkkeltallene viser fremover, understreket hun under pressekonferansen etter rentemøtet i forrige uke.

«Hva som bestemmes i september er ikke hugget i sten», sa Lagarde da en journalist spurte om ECB vurderte en ny heving, pause eller rentetopp på neste møte.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.