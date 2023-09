Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg er litt overrasket over at det nå er mest sannsynlig med en ny økning, sier Bjørn Roger Wilhelmsen, sjeføkonom i Nordkinn Asset Management, til DN.

Fondet kjøper og selger valutaer og statsobligasjoner ved å tolke den makroøkonomiske utviklingen.

– Det er en mer aggressiv sentralbank enn både vi og markedet trodde. Vi skal se ganske svake data fremover for at de ikke skal sette opp renten i desember.

Wilhelmsen trodde i forkant at sentralbanken ville holde døren åpen for en ny økning av hensyn til kronekursen, som følge av bekymring for at kronen skal svekkes igjen og at inflasjonen skal stige igjen.

Stor sjanse for ny heving

Norges Bank serverte torsdag formiddag nok en renteheving – og varsler at styringsrenten trolig vil bli satt opp ytterligere en gang. På forhånd ventet de fleste tallknuserne at Norges Bank med torsdagens heving ville nå rentetoppen.

Sjefstrateg Erica Dalstø i Seb mener også at Norges Bank tok hardere i enn ventet:

– Det er 75 prosent sannsynlighet for at det kommer en renteheving til. Det er litt mer enn hva vi hadde trodd, sier hun til DN.

Prognosen for styringsrenten er oppjustert fra den pengepolitiske rapporten som ble publisert i juni, og indikerer en styringsrente som blir liggende rundt 4,5 prosent gjennom neste år.

– Gitt at de hever renten i desember, er vi tilbake på 4,25 prosent ved utgangen av neste år, legger hun til.

Krevende

Visesentralbanksjef Pål Longva, som torsdag steppet inn på pressekonferansen i Norges Bank fordi sentralbanksjef Ida Wolden Bache var syk, viser til at beslutningen om å heve renten var enstemmig.

– Når vi ser fremover er det klart at vi har hevet renten mye på kort tid, og renten virker innstrammende på økonomien. Vi er nær det nivået vi tror er nødvendig for å få prisveksten ned, sier Longva.

– Hvorvidt det blir nødvendig å øke fra dagens nivå på 4,25 vil avhenge av den økonomiske utviklingen, men vi vil ta oss nødvendig tid til å vurdere dette, legger han til.

På to år har styringsrenten gått fra null til 4,25 prosent. I samme periode har også Norges Banks rentebane, som er prognosen for styringsrenten, blitt løftet gang på gang.

– På det tidspunktet hvor styringsrenten var null, så var våre prognoser en helt annen, og vesentlig lavere enn den prognosen vi legger frem i dag. Det var vår beste vurdering på det tidspunktet, også har det skjedd veldig mye siden det av informasjon, i tillegg til nye vurderinger, sier Longva.

Flere økonomer er overrasket over sentralbankens ferske rentebane, og stiller spørsmål ved om økonomien tåler en styringsrente på 4,5 prosent.

– Frykter du at Norges Bank strammer inn for mye?

– Nå står vi i krevende avveininger, og vi er nær det nivået vi tenker er nødvendige. Vi vurderer, også denne gang, grundig risikobildet ved å sette opp renten for mye versus å stramme inn for lite, sier Longva.

Kronerykk

I etterkant av rentebeslutningen torsdag styrket den norske kronen seg mot både euroen og dollaren.

** En euro kostet i minuttene etter rentebeslutningen under 11,50 kroner, en styrking på om lag fem øre.

** En dollar kostet 10,75 kroner, rundt syv øre mindre enn den kostet før rentedommen.

Nordkinns sjeføkonom mener kursbevegelsene skyldes den økte sannsynligheten for nok en heving i desember.

– Dette er en overraskelse for markedet, og vi ser umiddelbart at rentemarkedet går høyere og kronen går litt sterkere, sier Wilhelmsen.