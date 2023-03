Artikkelen fortsetter under annonsen

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache la i dag frem ny rentebeslutning – og renten skal videre opp. Norges Bank hever styringsrenten med 0,25 prosent, fra 2,75 til 3,0 prosent.

Sjeføkonom i DNB Markeds, Kjersti Haugland, sier beslutningen er som forventet.

– Det er tydelig at de tror at renten skal videre opp i mai og juni, og at renten vil nå 3,5 prosent til sommeren, noe som er høyere enn hva de så for seg ved forrige korsvei. Norges Bank er tydelig på at intensjonen er å heve renten ytterligere og ikke latt seg skremme av uroen i markedet knyttet til bankene i USA og Europa.

Hun stusser imidlertid på at Norges Bank ikke nevner bankuroen i pressemeldingen om renten.

– Det var litt overraskende at det ikke har fått noen stor plass i kommunikasjonen fra Norges Bank, men jeg er enig i deres vurdering om at dette neppe er en faktor som vil påvirke norsk økonomi, det fjerner ikke behovet for videre renteøkninger, sier Haugland.

– Hva betyr dette for meg og deg?

– Rentekostnadene vil øke ytterligere frem til sommeren, og vi kan ikke utelukke at vi skal videre opp derifra, sier hun, og understreker at DNB Markets er enig i rentebanen som Norges Bank la frem.

– Kunne hevet renten med 0,5

Kjetil Martinsen, sjeføkonom i Swedbank, er i likhet med Haugland ikke spesielt overrasket over størrelsen på renteøkningen torsdag. Samtidig peker han på at renten kunne vært hevet mer, skulle man slavisk fulgt Norges Bank egne modellbaserte estimater.

Kjetil Martinsen, sjeføkonom i Swedbank (Foto: Mikaela Berg) Mer...

– Basert på modellestimatene Norges Bank lager, skulle de egentlig hevet renten enda mer, grunnet utsikter til høyere lønnsvekst, svakere krone og rentedifferanse – altså det Norges Bank kaller «utenlandske faktorer». I tillegg har vekstutsiktene på kort sikt har forbedret seg.

– Basert på dette kunne de hevet renten med 0,5 prosentpoeng.

Samtidig har rentesetting og pengepolitikk blitt heftig debattert de siste ukene, særlig etter betydelig finansiell ustabilitet etter kollapsen av Silicon Valley Bank og UBS' oppkjøp av skandalerammede Credit Suisse.

Enkelte har tatt til orde for umiddelbare rentekutt, andre har ment at sentralbankene må fortsette å ha hovedfokus på å bekjempe høy inflasjon.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Martinsen viser til at usikkerheten etter disse hendelsene er økt betydelig, særlig på kontinentet og i USA. Sett i lys av dette synes han det «kan være mer betryggende å ikke komme med noen store overraskelser».

Den europeiske sentralbanken (ECB) slo til med nok en dobbel renteheving i forrige uke. Onsdag kveld hevet den amerikanske sentralbanken (Fed) styringsrenten med 0,25 prosentpoeng.

– Vi så det fra ECB og Fed også, de hever rentene godt i tråd med det som har vært kommunisert. Men det er mer krevende med guidingen, og der har ECB og Fed vært veldig mye mer forsiktige med å omtale renteendringer frem i tid enn Norges Bank.

Samtidig presiserer han at Norges Bank sitter lenger unna bankproblemene i Europa og USA.

Stramme budsjetter

For noen uker siden satt regjeringen og snekret på neste års budsjett i den såkalte mars-konferansen. I mai kommer revidert statsbudsjett. Haugland mener beslutningen fra Norges Bank legger et ytterligere press på at regjeringen holder en stram linje i budsjettene fremover.

– Slik norsk økonomi ser ut, er det en god utvikling, så det er fortsatt behov for å holde igjen pengebruken, sier hun.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.