Artikkelen fortsetter under annonsen

Inflasjonen i USA endte i juli på 3,2 prosent på årsbasis, opp fra 3,0 prosent i juni, viser ferske tall torsdag ettermiddag norsk tid.

Analytikerne ventet på forhånd en inflasjon på 3,3 prosent, ifølge estimater hentet inn av Bloomberg.

Kjerneinflasjonen var på 4,7 prosent i juli, ned fra 4,8 prosent i juni.

Myk landing

Prisveksten i USA er gått markant ned de seneste månedene samtidig som sysselsettingen og veksten i økonomien har holdt seg høy. Det tyder på at Federal Reserve nærmer seg målet om en myk landing.

Inflasjonstallene kommer rundt to uker etter at den amerikanske sentralbanken hevet styringsrenten til intervallet 5,25 til 5,50 prosent. Så høy har ikke renten vært siden 2001.

Neste rentemøte er ikke før i midten av september og markedet priser inn en ytterligere renteheving innen året er omme. Sjef for Federal Reserve i New York John Williams har på sin side uttalt at det ikke er behov for ytterligere hevinger.

Knut Magnussen mener Fed begynner å få inflasjonen under kontroll. (Foto: Mikaela Berg) Mer...

Seniorøkonom Knut Magnussen i DNB forklarer at tallene var som ventet.

– Dette er andre måneden på rad med lav prisvekst i USA, noe som taler for at Fed vil avstå fra å heve renten videre i september.

«Får første rentenedgang i julegave»

Han opplyser videre at veksten i leieprisene stagnerte og at det var fall i bruktbilprisene, og til og med i energiprisene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det trekker i retning av at inflasjonen kommer såpass ned at de kan de la vær å heve. Særlig når man tar hensyn til den forsinkede effekten pengepolitikken får for økonomien, sier han.

Sjeføkonom i Sparebank 1 Kyrre Knudsen tror på sin side at USA får en ny renteheving i september, men deler optimismen.

Sjeføkonom i SR-bank Kyrre M. Knudsen. (Foto: Tommy Ellingsen) Mer...

– Nå tyder mye på at det blir et siste rentehopp i september og at det blir det siste. Det kommer imidlertid et inflasjonstall i august som kan endre dette.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– USA blir typisk liggende på rentetoppen i tre til fire måneder. Jeg tror derfor amerikanerne rett og slett kan vente seg den første rentenedgangen til julegave i desember.

DN og hunden Arthur forklarer inflasjonen Hvorfor har alt blitt så mye dyrere? 02:17 Publisert: 17.07.23 — 11:41

*(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.