Verdens mest innflytelsesrike sentralbank gjorde som de fleste ventet onsdag kveld – satte opp renten med 0,25 prosentpoeng.

Det nye rentenivået ligger nå i intervallet 5,25–5,5 prosent, og så høyt har det ikke vært på over 20 år.

Samtidig med at Feds rentekomités beslutning ble kjent, slapp USAs sentralbank også en presseuttalelse – den ble finstudert med lupe.

Etter å ha trålet gjennom den selv, sitter Anders Johansen, sjefstrateg i Danske Bank igjen med et inntrykk av en sentralbank «litt mindre haukaktig» enn han hadde sett for seg.

– Det er ingen tegn her til at de setter opp renten mer, annet enn at de vil ta inn det som kommer av makroøkonomisk data og se an utviklingen, sier han til DN.

Selv hadde han trodd sentralbanken ville kommentere fremtidig rentenivå mer eksplisitt.

– Jeg vil kalle dette marginalt duete, sier Johansen.

Anders Johansen, sjefstrateg i Danske Bank.

Økonomene omtaler sentralbankene som «duete» når de er mer forsiktige med rentesettingen. Er sentralbankene mer aggressive i rentesettingen, kalles de «haukaktige».

– Bedre balanse

På pressekonferansen i etterkant av beslutningen, svarte Fed-sjef Jerome Powell selv heller vagt på spørsmål fra de fremmøtte om hva man kan vente seg for høsten:

– Vi kommer til å ta for oss møte for møte, og vi har ikke gjort noen beslutninger om hva vi gjør på de fremtidige møtene, sa Powell.

Han la senere til at han ikke tror det er riktig, i slutten av en syklus med renteoppgang som nå, å gi noe særlig guiding på hva som vil skje fremover.

– Jeg vil si at det absolutt er mulig at vi hever også i september – dersom dataene vi får fremover skulle tilsi at det er riktig.

Han la også tung vekt på at det er «langt igjen» før inflasjonen er nede på to prosents årsvekst, selv om den falt til tre prosent i juni.

– Arbeidsmarkedet er fremdeles veldig stramt, men vi ser flere eksempler på at tilbud og etterspørsel av arbeidskraft er på vei inn i bedre balanse. Den nominelle lønnsveksten har svekket seg noe, det er noe færre ledige stillinger, men etterspørselen er fremdeles signifikant høyere enn tilbudet, sa Powell.

Powell var også tydelig på at pengepolitikken ikke har vært inne i «restriktivt territorium» lenge nok.

Renteforventningene tror dette var toppen

I forkant av onsdagens beskjed har markedet priset inn en ikke ueffen sannsynlighet for at renten settes opp enda en gang i løpet av høsten, men den største andelen har ment at renten skal holdes i ro ut året.

Markedsaktørene priser nå inn litt lavere sannsynlighet for renteøkning i september. Like etter at Feds rentebeslutning var kjent, falt sannsynligheten til rundt 18 prosent.

Lange amerikanske renter falt også svakt rett etter rentebeskjeden, mens aksjemarkedet fikk et støt oppover. Oppgangen i aksjemarkedet ble imidlertid reversert utover kvelden og inn mot børsstenging.

Dollaren falt også noe umiddelbart etter rentebeskjeden, målt mot euro var nedgangen på rundt 0,3 prosent.

Johansen har, slik det har gått sport i for mange, akkurat sammenlignet ordlyden i onsdagens presseuttalelse med tilsvarende for forrige rentemøte:

– Noen stiller seg nok spørsmålet om hvorfor man skulle heve renten nå, og men ikke sist gang, til tross for at inflasjonstall har kommet inn siden da har vært lavere enn ventet, sier Johansen.

Stjerne-økonom Mohamed El-Erian har stilt akkurat samme spørsmål, og fortalte Fintwit dette på Twitter tidligere denne uken. Også DNBs seniorøkonom Knut A. Magnussen stusset over dette da DN tok en prat med ham tidligere onsdag.

Powell selv kommenterte juni-inflasjonstallene, og det at de var noe lavere enn ventet, slik:

– De var velkomne, men det er bare én måned.

Han innledet selv pressekonferansen med å si at sentralbanken er kommet langt, men understreket at det er for tidlig å fullt bedømme den samlede effekten av den kraftige renteoppgangen det siste drøye året.

– Arbeidsuhell

Ved forrige rentebeslutning, da Fed lot renten være i fred, delte sentralbanken også en sammenstilling over hva de ulike medlemmene av rentekomiteen trodde om rentenivået frem i tid – og det ble klart at flertallet så for seg en rentetopp i intervallet 5,5–5,75 ved utgangen av året.

– Jeg tror kanskje det kan ha vært et lite arbeidsuhell fordi de har en ny visesentralbanksjef som uttalte seg ganske kort tid før møtet og åpnet for at de skulle ta en pause. Det hadde vært enklere å forstå om de hadde hevet da og tatt pause nå enn motsatt. Jeg tror de hadde bestemt seg allerede i juni for at de skulle ta den pausen, sa Magnussen.

Ifølge Feds signaler den gang skal altså renten opp en gang til, men markedet har altså ikke overveldende stor tro på dette.