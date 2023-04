Artikkelen fortsetter under annonsen

Oljeprisen har steget over fire dollar siden oljekartellet Opec og samarbeidslandene i Opec+ søndag kunngjorde et overraskende produksjonskutt på over én million fat per dag fra mai og ut året.

Beslutningen har fått analyseselskapet Rystad Energi til å oppjustere prognosen på nordsjøoljen (brent spot) til 110 dollar fatet allerede til sommeren.

Samtidig frykter enkelte analytikere at oljeprisøkningen vil føre til økt inflasjon, og videre legge et ytterligere press på sentralbankene om å heve rentene.

I USA har blant annet dollarindeksen steget parallelt med oljeprisen, noe ING-analytiker Fransesco Pesole forklarer med at hoppet i oljeprisen gjenoppliver bekymringer rundt inflasjonen, og følgelig forventninger om at den amerikanske sentralbanken vil ha behov for å heve styringsrenten ytterligere.

«Dette har ført til en økt frykt for at inflasjonen vil vise seg å bli et mer langvarig problem for sentralbanker», skriver Pesole, ifølge Dow Jones.

– Dårlig nytt

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets deler ikke fullt ut ING-analytikerens oppfatning.

– Min umiddelbare reaksjon er at det er liten sannsynlighet for at sentralbankene blir mer aggressive, sier Andreassen til DN.

Bakgrunnen for sjeføkonomens konklusjon er at det nå er mangelen på tilbud, og ikke økt etterspørsel som driver oljeprisen opp. Økt etterspørsel kommer ofte av sterk kjøpekraft, noe som driver opp aktiviteten i markedet. Hadde energiprisen imidlertid blitt halvert, hadde sannsynligheten for høyere styringsrente økt, ifølge Andreassen.

– Problemet til sentralbanken nå er at arbeidsledigheten er lav og arbeidskraften så stor at prisene akselererer. Lave energipriser vil føre til at etterspørselen på andre områder stiger, blant annet for arbeidskraft.

Tross liten sannsynlighet for aggressive rentehevinger, legger Andreassen ikke skjul på at mandagens utvikling lover dårlig for verdensøkonomien.

– En høyere oljepris fører til høyere inflasjon og lavere vekst. Det er dårlig nytt for verdensøkonomien, men det betyr ikke at rentene skal opp, konkluderer han.

– Vil stramme inn markedet

Richard Mallinson, sjefanalytiker for geo- og energipolitikk i Energy Aspects, sier kuttene dreier seg om det fundamentale i oljemarkedet, og beskriver det som et «føre var»-grep.

– Timingen sier sitt. Opec unngikk å komme med dette for to uker siden, da alles øyne var rettet mot banksektoren, og anerkjente at å kutte da ville bekymret oljemarkedet.

At oljekartellet velger å kutte etter at den verste uroen i banksektoren har lagt seg mener Mallinson er bevis på at landene vil sørge for at stemningen ikke surner ytterligere. Alt i alt er det et ønske om å stramme inn markedet og sørge for at de globale oljelagrene ikke fylles for mye.

På starten av året var det et midlertidig tilbudsoverskudd. Kuttene som ble kunngjort søndag er i tråd med en strategi der målet er at «overfylte» lagre ikke blir et vedvarende problem, sier analytikeren.

– Medregnet kuttene ser vi et stort fall på tilbudssiden senere i år, noe som vil presse opp prisene. Dersom det skjer vil man trenge en mekanisme for å unngå underskudd på tilbudssiden. Det kan enten gjøres ved å lempe på kuttene. Eventuelt kan høyere priser også sørge for lavere etterspørsel.

– Intensjonelt

Mallinson er ikke i tvil om at kunngjøringen av kuttene, riktignok på ukens første dag i Saudi-Arabia, men ukens siste dag for den vestlige verden, var helt med vilje. Det at Opec+ heller ikke kalte inn til et offisielt møte gjør at man muligens har unngått å implisere for mye om etterspørselen.

– Timingen ble sannsynligvis valgt for å forsterke påvirkningen når markedene åpnet mandag. Dersom man hadde gjort dette på et offisielt møte ville man også sendt et sterkere signal om etterspørselen, sier han.

At oljeprisen stiger kraftig på nyheten kommer ikke som en overraskelse, all den tid mindre olje i teorien vil sende prisene opp. Et nivå på rundt 84 dollar per fat for nordsjøoljen (brent spot) betyr at prisen nå snart nærmer seg der den var i forkant av kollapsen i Silicon Valley Bank, som sendte panikkangst gjennom markedet.

I mars i fjor nådde oljeprisen en topp på 129,2 dollar per fat og har falt over 30 prosent siden.

– Man kan se for seg en fortsatt oppgang når markedet får fordøyet kuttene som ble kunngjort i går. Men vi er fortsatt ikke på et høyt nivå, minner Mallinson om. Han legger til:

– Det er fortsatt bekymringer rundt den globale økonomien. Det er også spørsmål rundt hva en høy oljepris vil bety for etterspørsel og inflasjon, noe som kan legge en demper på kraftig og vedvarende oppgang. Markedet vil ønske å se et tydelig tilbudsunderskudd for å presse opp prisene, men dette er blitt mer sannsynlig når Opec+ kutter i produksjonen, sier han.

Renteheving sannsynlig

I rentemarkedet prises det nå inn drøyt 60 prosent sannsynlighet for at den amerikanske sentralbanken hever styringsrenten med 0,25 prosentpoeng ved neste rentemøte. Til sammenligning indikerte prisingen i markedet om lag 50 prosent sannsynlighet for et nytt rentehopp i slutten av forrige uke.

Den tiårige amerikanske statsrenten er opp seks basispunkter mandag til 3,54 prosent.