Artikkelen fortsetter under annonsen

Torsdag morgen la SSB frem nye tall for gjeldsveksten i Norge. Da kom det frem at veksten i husholdningenes gjeld endte på 3,5 prosent i oktober. Det er et fall på 0,2 prosentpoeng. Ikke siden høsten 1995 har gjeldsveksten vært så lav.

Husholdningenes gjeldsveksten har stått stille på 3,7 prosent de siste månedene, etter å ha hatt et jevnt fall de siste årene.

SSB skriver i en pressemelding at gjeldsveksten for husholdningene har vært lavere enn prisveksten (KPI-JAE) siden august 2022 at og denne utviklingen fortsetter i oktober.

– Gitt at husholdningenes lønnsvekst også øker med prisveksten, vil prisveksten redusere husholdningenes totale gjeldsbelastning målt som forholdet mellom gjeld og inntekt, sier førstekonsulent John Galleberg i pressemeldingen.

Det var også et fall på 0,4 prosentpoeng i publikums gjeldsvekst fra 4,1 prosent ved utgangen av september, til 3,7 prosent ved utgangen av oktober. Det er uvanlig med en så stor endring mellom påfølgende måneder for publikums gjeldsvekst.

Publikums totale gjeld er i oktober på 7231 milliarder kroner.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.