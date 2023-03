Artikkelen fortsetter under annonsen

Statistisk sentralbyrå (SSB) la fredag morgen frem årets første utgave av rapporten Konjunkturtendensene, med nye anslag for norsk økonomi.

I den ferske rapporten skriver SSB at det ventes en rentetopp på 3,25 prosent i midten av 2023. Det vil innebære at renten settes opp med 0,25 prosentpoeng ytterligere to ganger fra dagens nivå.

– Norges Bank har begrunnet de seneste renteøkningene med at det er viktig å få ned inflasjonen. Men de skal også ta hensyn til at en høyere rente vil dempe aktiviteten i norsk økonomi, slik at flere blir arbeidsledige, sier SSB-forsker Thomas von Brasch.

I desemberutgaven av Konjunkturtendensene anslo SSB at Norges Bank ville heve renten ytterligere to ganger til 3,0 prosent, og at deretter skulle renten ned igjen allerede mot slutten av 2023.

Et vendepunkt

Både sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken og sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank1 uttalte tidligere i uken at de tror at Norges Bank tyr til en dobbel renteheving allerede den 23. mars. Ifølge Gonsholt Hov priser markedet nå inn en klar sannsynlighetsovervekt for at styringsrenten vil ligge på 3,75 prosent i juni.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Nå står vi trolig ved et vendepunkt. Inflasjonen skal avta kraftig gjennom året, og arbeidsledigheten skal litt opp fra det uvanlig lave nivået vi har nå, sier Brasch.

SSB anslår veksten i konsumprisindeksen (kpi) til 5,0 prosent i 2022, og en arbeidsledighetsrate på 0,6 prosent i 2023

– Beregningene våre viser at ledigheten vil stige gradvis i årene fremover, til rundt fire prosent i 2025. Det tilsvarer en økning på rundt 25.000 flere arbeidsledige personer, sier Brasch.

SSB anslo i desember en vekst i bnp Fastlands-Norge på 1,8 prosent i 2023. Dette anslaget nedjusteres nå til 1,3 prosent.

Boligprisfall gjennom året

Høsten var preget av fallende bruktboligpriser over hele landet.

I løpet av årets to første måneder derimot steg de norske bruktboligprisene hele 1,5 prosent, ifølge Eiendom Norges bruktboligstatistikk. Hittil i år har boligprisene steget 4,5 prosent.

– Økte levekostnader og økte renter vil trolig bidra til at boligprisene faller gjennom store deler av året, sier Brasch.

Artikkelen fortsetter under annonsen

SSB skriver at på den andre siden vil oppmykingen av utlånsforskriften bidra til å moderere fallet noe. Fra toppen i andre kvartal i 2022, og frem til fjerde kvartal i 2024, vil boligprisene trolig falle rundt 9,0 prosent, ifølge beregningene.

Prispresset dempes

Rapporten Konjukturtendensene har SSB publisert i mer enn 30 år, og den beskriver den økonomiske situasjonen i Norge og utlandet. I rapporten gis det prognoser for faktorene som vil prege inneværende år og tre påfølgende år.

Det siste året har i stor grad vært preget av galopperende priser internasjonalt, noe som har ført til at verdens sentralbanker har hevet styringsrenten regelmessig. I rapporten fremgår det at SSB fremover venter at prisveksten avtar internasjonalt, som følge av høyere renter og lavere energipriser. Det demper prispresset også i Norge.

– Prisen på naturgass i Europa har falt kraftig siden toppen i september i fjor. Det demper den importerte prisveksten her hjemme. Markedene tror også på lavere priser på olje og elektrisitet fremover, sier Thomas von Brasch.

– Det ser ut til at inflasjonstoppen er nådd, legger Brasch til.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.