Norsk økonomi, målt ved brutto nasjonalprodukt for fastlandet, falt 0,2 prosent fra juli til august, ifølge SSB.

På forhånd ventet økonomene mer eller mindre paddeflat utvikling, mens Norges Bank hadde ventet et fall på 0,1 prosent.

Fallet kommer etter en vekst på 0,2 prosent fra juni til juli.

– Nedgangen i august fulgte en tilsvarende oppgang måneden før. I alt er det en ganske flat utvikling vi ser i norsk økonomi så langt i år, sier seksjonssjef for nasjonalregnskapet Pål Sletten.

Usikkerhet

Varehandelen bidro mest til fallet, men forretningsmessig tjenesteyting og primærnæringene trakk også ned. Omsetning og drift av fast eiendom dempet nedgangen, ifølge SSB.

– Redusert aktivitet i varehandelen er hovedgrunnen til at vi får en nedgang i august, men det er små bevegelser i månedstallene. Når den underliggende utviklingen i økonomien er så flat som nå, gjør mindre svingninger at vi veksler mellom vekst og nedgang fra måned til måned, sier Sletten.

Ifølge SSB falt husholdningenes konsum med 0,2 prosent. Varekonsumet trakk mest ned som følge av færre bilkjøp. Tjenestekonsumet steg noe.

SSB konstaterer at det er stor usikkerhet knyttet til tallene, og særlig for sommermånedene. Dersom man ser på den rullerende tremånedersveksten, viser den en beskjeden vekst på 0,2 prosent fra mars-mai til juni-august.

– Aktiviteten er lav i mange næringer, mens det er høysesong i andre. Selv om tallene justeres for sesong- og kalendervariasjon, forårsaker slike svingninger usikkerhet rundt den underliggende utviklingen i økonomien, sier Sletten.

Rentetoppen nådd?

Nedkjøling av økonomien er en ønsket politikk fra Norges Bank, som vil ha prisveksten ned til målet på to prosent, målt år over år.

I august var tolvmåndersveksten på 4,8 prosent for totalinflasjonen og 6,3 prosent for kjerneinflasjonen, som ekskluderer for energivarer og avgiftsendringer. SSB publiserer inflasjonstall for september tirsdag.

Sentralbanken har hevet renten fra null til 4,25 prosent på bare to år. Sentralbanken har varslet at renten trolig settes opp en gang til, mest sannsynlig ved rentemøtet 14. desember.

– Tallene i dag endrer da ikke på renteutsiktene: Det er fortsatt svært høy sannsynlighet for en ny renteheving i desember, som Norges Bank har varslet, sier Handelsbankens sjeføkonom, Marius Gonsholt Hov.