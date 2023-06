Artikkelen fortsetter under annonsen

Kronesvekkelsens påvirkning på inflasjonen bidrar til at Norges Bank trolig vil sette opp styringsrenten ytterligere fra dagens nivå på 3,25 prosent.

– Vi anslår at sentralbanken setter opp renten med 0,25 prosentpoeng både i juni og september, slik at rentetoppen blir på 3,75 prosent i høst, sier Thomas von Brasch, forsker i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Kronesvekkelsen gjør altså at det tar lengre tid for sentralbanken å nå inflasjonsmålet. Nye tall fredag morgen viser at inflasjonen er langt høyere enn ventet.

– Den rekordsvake kronekursen setter deler av den økonomiske politikken i Norge på prøve, advarer von Brasch.

Svak krone og høy inflasjon

I den kvartalsvise rapporten om konjunkturtendensene kommer ekspertene i SSB med anslag for norsk økonomi.

I rapporten i mars anslo SSB to nye renteøkninger og en rentetopp på 3,5 prosent. I den ferske rapporten oppjusteres renteprognosene nok en gang. Det spås nå at pengemarkedsrenten i år vil ligge på 3,8 prosent og på 3,9 prosent til neste år. Først i 2025 skal rentene nedover igjen til 3,1 prosent, før den ifølge prognosene faller til 2,4 prosent i 2026.

Den kraftige renteoppgangen har så langt ikke skremt folk fra boligvisninger, spesielt ikke i pressområdene i de store byene. Ferske tall denne uken viser at boligprisene i Norge aldri har vært så høye som nå. Men SSB holder fast på at boligprisene generelt i Norge skal ned 1,4 prosent i år og 0,1 prosent neste år, før de igjen stiger svakt fra 2025 og tar av igjen med en oppgang på 2,7 prosent i 2026.

Økt ledighet vil senke renten igjen

Så langt i år har veksten i norsk økonomi bremset litt opp, men brutto nasjonalproduktet (bnp) for Fastlands-Norge er nær det SSB anser som et trendnivå. Det ventes at utviklingen fortsetter slik i årene fremover, med en årlig vekst på rundt 1,7 prosent.

Etter hvert mener SSB at både høyere renter og avtagende prisvekst i utlandet vil bidra til å trekke prisveksten ned i Norge. Ifølge beregningene vil inflasjonen falle til 3,0 prosent i 2024, og nærme seg inflasjonsmålet på to prosent i 2026.

En gradvis stigende arbeidsledighet bidrar også til at det kan være rom for å redusere styringsrenten allerede i 2024.

SSB legger til grunn en årslønnsvekst på 5,3 prosent i år, og med en forventet inflasjon på 5,6 prosent innebærer det at reallønnen faller litt i år også.

– Hvis det ikke skjer flere forstyrrelser i økonomien fremover, vil vi omsider også få reallønnsvekst i 2024, sier von Brasch.