Detaljhandelen i Norge steg 0,6 prosent fra september til oktober, viser ferske tall fra SSB mandag morgen.

På forhånd var det ventet en nedgang på 0,2 prosent, ifølge estimater fra DNB Markets og Handelsbanken Capital Markets, gjengitt av TDN Direkt.

Dagligvare trakk ned

– Butikkhandel med sportsutstyr og fritidsbåter var næringene som bidro mest opp. Salg av bensin og klær bidro også opp. Dagligvare trakk mest ned i oktober, etterfulgt av handel med elektriske husholdningsapparater, sier førstekonsulent Edvard Garmannslund i SSB i en pressemelding.

Fra oktober i fjor til oktober i år har omsetningen i detaljhandelen falt 2,5 prosent.

Oktober-tallene kommer etter et fall på 0,3 prosent i september og etter fall på 0,3 og én prosent i august og juli.

– Det er ingenting i disse tallene som får Norges Bank på andre tanker, kommenterer sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets.

Han understreker at Norges Bank har ventet et «systematisk fall» i vareforbruket gjennom fjerde kvartal, og at dagens tall isolert sett er sterkere enn ventet med god margin.

– Det er ikke noe som skaper mer umiddelbar bekymring rundt vekstbildet i norsk økonomi, og det betyr at det fortsatt er høy sannsynlighet for at Norges Bank følger planen og hever renten i desember, sier sjeføkonomen.

Ned siden i sommer

Detaljhandelen har hatt en fallende trend helt siden starten på sommeren, i takt med at Norges Bank har fortsatt å heve styringsrenten og signalisert et høyere rentenivå frem i tid. Dagens detaljhandelstall er det siste i sitt slag før sentralbanken legger frem årets siste rentebeskjed 14. desember, der det er bredt ventet at Norges Bank vil heve styringsrenten til 4,5 prosent.