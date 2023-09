Artikkelen fortsetter under annonsen

Fredag morgen publiserte Statistisk sentralbyrå ferske tall for Norges handelsbalanse i august. Utviklingen i august kommer etter et handelsoverskudd på 61,3 milliarder kroner i juli.

På ett år har handelsoverskuddet falt 73 prosent. Det store fallet er knyttet til et fall i gassprisene fra fjoråret. I august i fjor nådde gassprisene skyhøye nivåer, og ga en rekordnotering for eksportinntekten.

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank sier at selv om tallene er lavere enn for ett år siden, er det fortsatt helt ellevilt høye.

– Handelsoverskuddet er tre ganger så høyt som den gamle «normalen» fra før 2019. Vi er nærmest blitt fartsblinde og tar dem for gitt, men vi burde egentlig snakket mye mer om disse gigantinntektene, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank.

Eksportinntektene halvert

Eksporten av varer styrket seg til 140,3 milliarder kroner, opp fem prosent fra den forgående måneden. Ifølge tallene er det gass- og fiskeeksporten som bidro til oppgangen.

Eksportinntektene er imidlertid halvert fra august i fjor.

– Året 2022 var ekstraordinært med skyhøye gasspriser som toppet seg med rekordnotering for eksportinntekten i august. Verdien av vareeksporten er nå tilbake på nivået vi så høsten 2021, sier seksjonssjef Therese Vestre.

Naturgasseksporten står for 40,7 milliarder kroner i august, selv om det er en kraftig nedgang fra fjoråret har eksportverdien styrket seg 15,4 prosent fra juli.

– Australia er en av verdens største eksportører av flytende naturgass, og endringer i produksjonen påvirker det globale tilbudet av gass. Frykten for streik ved de australske LNG-anleggene bidro til en økning i gassprisen i august, sier seksjonssjef Therese Vestre.

Den gjennomsnittlige oljeprisen falt 11,5 prosent sammenlignet med august i fjor, det sender eksportverdien ned 12 prosent fra fjoråret til tross for at volumet eksportert er tilnærmet lik.

Oppgang i fiskeeksport

Eksporten fra fastlandet viser en oppgang på åtte prosent fra juli. Den største oppgangen var blant fiskeeksporten som styrket seg hele 13,7 prosent fra den forgående måneden, og bidro med 13,5 milliarder kroner i august.

Lakseeksporten utgjør omtrent tre fjerdedeler av norsk fiskeeksport, og bidrar dermed mest til verdiøkningen, opplyses det.

Vareimporten endte på 79 milliarder kroner i august.

– Kronen har svekket seg med 8,3 prosent mot våre viktigste importpartnere fra august i fjor. En svekket norsk krone virker positivt inn for eksportrettet industri, men bidrar isolert sett til å gjøre importvarene dyrere, skriver SSB.

