Mandag publiserte Statistisk sentralbyrå (SSB) ferske tall for Norges handelsbalanse i april.

Handelsoverskuddet i april endte på vel 76,1 milliarder kroner, et kraftig fall på over 30 prosent sammenlignet med april i fjor.

– Etter et eventyrlig år for eksporten i 2022 har vi i flere måneder sett en jevn reduksjon i handelsoverskuddet. I april så snudde det, og vi så en økning fra mars, sier seksjonssjef Therese Vestre.

Importen av varer endte på 77,5 milliarder kroner i april, om lag syv prosent høyere enn samme periode i fjor. SSB skriver at historisk sett fortsetter importverdien å følge trenden om at den faller i perioden fra mars til april.

Svakere krone

Fra allerede rekordsvake nivåer svekket kronen seg ytterligere i april. I løpet av måneden ble euroen over 4 prosent dyrere og på det meste kostet én euro 11,7 norske kroner i april. Kronesvekkelsen kommer i forlengelsen av en lang nedtur for den norske kronen, som har svekket seg mer enn 20 prosent mot euro.

Det er ikke bare euroen den norske kronen svekker seg mot. Det gjelder også amerikanske dollar, britiske pund, sveitserfranc og svenske kroner.

Norges Banks importveide kronekurs viser en kronesvekkelse på 14,9 prosent fra april 2022, mens SSBs prisindeks for førstegangsomsetning innenlands viser en økning i importprisene for samme måned på 10,3 prosent.

– Generell prisvekst og svekket kronekurs er de viktigste driverne bak utviklingen av importverdien, sier Therese Vestre.

Den siste uken har kronen styrket seg noe. Med dagens kurser må nordmenn betale 11,5 kroner for én euro, for én amerikansk dollar må man ut med 10,66 kroner, og et britisk pund koster 13,29 kroner.

Oljeprisfall

Vareeksporten endte på 153,6 milliarder kroner i april 2023, en nedgang på 17,5 prosent fra april i fjor. Eksportverdien er også 10,4 prosent lavere enn i mars i år.

I årets tre første måneder falt handelsoverskudd fra fjorårets høye nivåer. I mars endte handelsoverskuddet på 71,1 milliarder kroner – der lavere olje- og gasspriser ble pekt på som hovedårsaken, ifølge SSB.

Olje- og gassprisene har som kjent falt mye det siste halve året. I april 2023 endte oljeprisen i gjennomsnitt på 885 kroner per fat.

Fjoråret derimot endte med et handelsoverskudd på vanvittige 1574 milliarder kroner på grunn av de høye olje- og gasspriser. Handelsoverskuddet var omtrent tre ganger så høyt som året før. Den kraftige oppgangen skyldtes i hovedsak økt verdi på eksporten av naturgass.