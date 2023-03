Artikkelen fortsetter under annonsen

Ferske tall fra SSB viser onsdag morgen en økning i omsetningsvolumet i detaljhandelen på 0,2 prosent fra januar til februar.

Det kommer etter en oppgang på 1,3 prosent fra desember i fjor til januar i år.

På forhånd var det ventet et fall i omsetningsvolumet på 0,8 prosent i februar, ifølge estimater innhentet av Bloomberg.

– Dagligvarehandelen bidro til å dempe oppgangen i februar. For denne næringen var det en nedgang på 2,2 prosent i sesongjustert omsetningsvolum, etter en oppgang i januar. Den forhåndsvarslede prisøkning på mat fra 1. februar kan ha bidratt til noe forskyvning av handel fra februar til januar, sier seniorrådgiver Marius Bergh i SSB.

Indeksen er nå tilbake på nivået fra før pandemien.

Fall siste tre måneder

De siste tre månedene har omsetningsvolumet falt med 2,5 prosent fra foregående periode, og fra januar til februar var det nok en gang dagligvare som bidro mest nedover, slik tilfellet har vært i flere av månedene etter gjenåpningen av samfunnet, påpeker Bergh.

Av næringer som bidro mest til oppgangen, var «annen butikkhandel i spesialforretninger», hvor det var en oppgang på to prosent, sammenlignet med sesongjustert volum i januar. Det var særlig undergruppen butikkhandel med klær som sto for den veksten.

Handelsbanken Capital Markets skriver i en rapport at det ventet en nedgang på 0,8 prosent i februar, basert på at utviklingen i kortstatstikken hadde pekt noe nedover.

«Igjen er de harde detaljomsetningstallene en god bekreftelse på at det markante fallet i desember ikke var starten på en fullstendig kollaps», skriver meglerhuset.

Det minnes samtidig om at det er en svak utvikling de siste tre månedene, men at det likevel er ting å merke seg, blant annet at varehandelsbedriftene er noe mindre negative til det neste kvartalet enn hva de var før jul, tjenestekonsumet er fortsatt sterkt og utsiktene til økonomien generelt har bedret seg.

«Norges Bank ser nå også for seg en mykere landing for økonomien enn hva de trodde før jul, og om noe kan detaljomsetningstallene også støtte litt oppunder dette synet», skriver Handelsbanken.

På linje med Norges Bank

Økonom Kyrre Aamdal i DNB Markets konstaterer at tallene for februar er i tråd med estimatene til Norges Bank. Sentralbanken har lagt til grunn at forbruket i norske husholdninger vil falle markant i første kvartal, før det er ventet en liten opptur gjennom andre kvartal.

– Tross økningen i detaljhandelen i januar og februar, har den underliggende trenden pekt nedover og er nå nær pre-pandeminivåer. På den andre siden har det vært en økning i forbruket innen servicesektoren. Tallene i dag støtter opp om et bilde av en sterkere norsk husholdning, skriver han.

DNB Markets venter renteøkninger på 0,25 prosentpoeng både i mai og i juni.

I tillegg til «annen butikkhandel i spesialforretninger» trakk også generell detaljhandel, utenom bilsalg og drivstoff til kjøretøy, opp omsetningsvolumet i februar.

Det siste året har omsetningsvolumet i detaljhandelen utenom kjøretøy falt 3,9 prosent, der dagligvarer står for det største fallet på 10,1 prosent.

Det er kun kategoriene «butikkhandel med IKT-utstyr» og «annen butikkhandel» som har hatt oppgang mellom februar i fjor og februar i år.