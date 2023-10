Artikkelen fortsetter under annonsen

– Dette er veldig overraskende, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1.

I statsbudsjettet for 2024 legger Støre-regjeringen til grunn at prisveksten ender på seks prosent i år – og deretter dempes betydelig til 3,8 prosent neste år.

Dette vil fortsatt være et stykke unna det langsiktige inflasjonsmålet på to prosent, men like fullt en klar forbedring fra dyrtidens bratte prisøkninger på alle mulige varer, og da særlig mat.

Men regjeringens tall møter motstand. SSB anslår til sammenligning fire prosents prisvekst neste år. Og Norges Bank beregner i sine siste anslag en inflasjon på 4,8 prosent, altså et helt prosentpoeng mer.

Les også: Skivebom på inflasjon to år på rad

– Kan i verste fall få en reprise

– Regjeringens tall virker for optimistiske. Risikoen er at budsjettet nå må revideres til å bli mer ekspansivt til våren. Vi kan i verste fall få en reprise av fjoråret, sier Holvik.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Da regjeringen i fjor høst la frem statsbudsjettet for inneværende år, bommet de kraftig på sitt inflasjonsanslag. De ventet at prisveksten ville være på 2,8 prosent i 2023, noe som fikk flere økonomer til å reagere. Også den gangen lå anslagene under de daværende estimatene fra både SSB og Norges Bank.

Da det var klart for revidert statsbudsjett våren etter, ble oljepengebruken derfor justert kraftig opp. Det samme ble anslaget for prisveksten.

Holvik stusser ikke bare over inflasjonsanslaget i statsbudsjettet for 2024. Regjeringen anslår lønnsveksten til å bli 4,9 prosent. Det ligger også under Norges Banks siste anslag på 5,2 prosents lønnsvekst neste år.

Slik blir statsbudsjettet: – Mer optimistiske enn Norges Bank DNs kommentator Terje Erikstad gir deg de fire hovedpunktene fra statsbudsjettet for 2024. 01:38 Publisert: 06.10.23 — 08:43

Mener sjansen for renteheving øker

– De ligger både lavere på lønn, og et helt prosentpoeng lavere på inflasjon sammenlignet med sentralbanken, oppsummerer Holvik.

Selv om regjeringen sier budsjettet er nøytralt, kan Norges Bank nå måtte ta høyde for en ekspansiv revidering – så sant de fortsatt vil sette sin lit til egne anslag for lønn og inflasjon, påpeker hun.

I så fall øker også sjansen for ny renteheving før jul, sier sjeføkonomen.

– Er det ikke klarere tegn til dempet vekst i økonomien før desember-møtet, vil Norges Bank trolig kunne tenke at pengebruken må økes i revidert budsjett, og at de må heve styringsrenten i desember. Hvis regjeringen i stedet hadde strammet til mer, hadde Norges Bank kanskje vurdert at den hevingen kunne avblåses, sier Holvik.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Med et stort glis kunne finansminister Trygve Slagsvold Vedum legge frem statsbudsjettet fredag. Sjeføkonom mener regjeringen nok en gang er over-optimistisk rundt inflasjonen. (Foto: Per Thrana) Mer...

Vedum: – Prisveksten skal ned

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) forsvarer sine tallknusere, men vedgår at det er lett å bomme.

– Dette er faglige vurderinger som gjøres av fagapparatet, sier Vedum.

– Hvorfor er dere mer optimistiske enn SSB og Norges Bank?

– Det er summen av de faglige vurderingene, både det man vurderer innenfor kraftmarkedet, og andre forhold som påvirker konsumprisene. Men så er det viktig å si at det alltid er usikkerhet rundt anslag, sier Vedum.

Tross tallsprik minner finansministeren om «en viktig fellesnevner» i alle de tre anslagene fra SSB, Norges Bank og Finansdepartementet:

– Og det er er at prisveksten er på vei ned, ikke opp.

– Hva er konsekvensen hvis Norges Bank får rett, og ikke du?

– Neste år får vi se hva som blir rett. Men målet er å få prisveksten ned. Og i Norge har vi tradisjon for at Finansdepartementet, Norges Bank og SSB utarbeider hver sine anslag, svarer Vedum.

Vedum: – Har aldri vært diskusjon om anslagene i statsbudsjett før Finansminister Trygve Slagsvold Vedum tror skattegrepene i statsbudsjettet vil bli tatt godt imot. Han varsler at det vil komme noen lettelser. 02:45 Publisert: 06.10.23 — 07:50

Mener Vedum kan få rett

Blant økonomene er det heller ikke enighet om hvor mye prisene vil stige neste år.

– Regjeringens anslag virker litt på den lave siden, men slår meg ikke som urimelig. Vi har selv anslått fire prosents prisvekst neste år, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets til DN.

Statsbudsjettet skal igjennom flere komiteer og kvalitetssjekker. Det gir risiko for at økonomiske anslag allerede kan være utdaterte når de presenteres, påpeker han.

Men rufsete makroforhold gjør det uansett vrient å titte inn i spåkulen, påpeker Olsen. Gass- og strømpriser er den store usikkerhetsfaktoren. Det kan like godt være Norges Bank som treffer feil, mener han.

– Vi har uttrykt en viss skepsis til anslaget deres på 4,8 prosent. Det kan godt hende Vedum får rett.

Sjeføkonom i Sparebank 1 Markets, Harald Magnus Andreassen, mener heller ikke Finansdepartementets anslag virker urimelige denne gangen. Han påpeker at konsensusestimatene ligger lavere enn Norges Bank.

– Det vi kan si er at anslagene på både prisvekst og lønnsvekst ikke er på et slikt nivå at vi kan kritisere regjeringen for å ta feil nå, sier han.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.