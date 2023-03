Artikkelen fortsetter under annonsen

Inflasjonen i Storbritannia endte i februar på 10,4 prosent på årsbasis, godt over forventningene på 9,9 prosent.

Kjerneinflasjonen endte på 6,2 prosent på årsbasis mot ventet 5,7 prosent.

Februar-tallene kommer etter en årlig prisvekst på 10,1 prosent i januar, da tallene også for årets første måned var sterkere enn ventet.

I februar steg matprisene 18,2 prosent på årsbasis, den klart sterkeste økningen av statistikkbyråets underkategorier. Ellers steg prisene for restaurant og hotell med 12,1 prosent, mens prisene på klær og sko steg åtte prosent.

Tallene for forrige måned kommer også dagen før Bank of England legger frem sin neste rentebeskjed torsdag ettermiddag, bare timer etter at Norges Bank har lagt frem sin beslutning.

I likhet med mange andre land rundt om i verden har prisene skutt til værs også i Storbritannia. Inflasjonen har blitt møtt med kraftige tiltak fra sentralbanken, som har satt opp renten i rask fart. I begynnelsen av februar ble styringsrenten på øylandet satt opp til fire prosent, det høyeste nivået siden 2008.

Før torsdagens rentebeskjed priser markedet inn drøyt en 50/50 sjanse for nok en økning fra Bank of England. Dersom det blir tilfellet vil det være den ellevte rentehevingen på rad.

