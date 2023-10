Artikkelen fortsetter under annonsen

Prisveksten i Storbritannia var i september på 6,7 prosent på årsbasis, fremgår det av ferske tall fra landets statistikkbyrå (ONS). Det er uendret fra august. Den underliggende prisveksten, ekskludert energi- og matvarepriser, steg 6,1 prosent på årsbasis, ned fra 6,2 prosent i august.

På forhånd var det ventet en årlig inflasjon på 6,6 prosent og en kjerneinflasjon på seks prosent i september, ifølge estimater innhentet av Bloomberg.

Fra august til september steg prisene med 0,5 prosent, akkurat som ventet.

Nedgangen i den årlige prisveksten skyldes en lavere veksttakt for en blant annet mat og ikke-alkoholholdig drikke og møbler og husholdningsartikler, mens prisene på alkohol og tobakk, utdannelse og transport trakk andre veien.

Prisveksten i Storbritannia, både total og underliggende, har kommet tydelig ned fra ekstremnivåene i fjor på denne tiden. Den gang var det svært høye energipriser som ga kraftige utslag i målingene, noe som er grunnen til at det ventes en avdemping utover høstmånedene i år.

Da vil fjorårets kraftige bevegelser nemlig falle ut av statistikken, også kjent som baseeffekter. Fallende pris for mat og internasjonale varer vil også bidra, skriver SEB i en morgenrapport.

– Ett usikkerhetsmoment for Storbritannia er den høye lønnsveksten. Tjenesteprisene dempet seg i august, men dette var sannsynligvis midlertidig. Gårsdagens lønnstall viste en lavere økning for første gang siden begynnelsen av året, men takten er fortsatt rundt åtte prosent på årsbasis. Det vil trolig bidra til en fortsatt for høy økning i tjenesteprisene en liten stund til, skriver meglerhuset.

Bank of England holdt styringsrenten i landet i ro på sist møte i september og møtes neste gang i starten av november. Da er det priset inn kun en marginal sjanse for en økning. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.