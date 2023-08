Artikkelen fortsetter under annonsen

Inflasjonen i Storbritannia endte på 6,8 prosent på årsbasis i juli, ble det klart onsdag morgen.

Det kommer etter en årstakt på 7,9 prosent i juni. Kjerneinflasjonen var 6,9 prosent forrige måned, uendret fra juni.

På forhånd var det ventet en årlig totalinflasjon på 6,7 prosent og en kjerneinflasjon på 6,8 prosent, ifølge Bloomberg-estimater. Betydelig lavere gass- og strømpriser bidro mest til fallet, opplyser Office for National Statistics.

Avdemping

Som ventet ble det altså et betydelig fall i den årlige inflasjonstakten forrige måned, ikke bare takket være lavere gass- og strømpriser, men også takket være fall i flere andre kategorier.

Prisene på mat- og ikke-alkoholholdig drikke steg 14,8 prosent på årsbasis i juli, mot en årstakt på 17,3 prosent i juni.

Utgifter og tjenester knyttet til bolig steg med 6,8 prosent på årsbasis i juli, mot en årlig takt på 12 prosent i juni.

Transportprisene falt med to prosent på årsbasis forrige måned, mot et fall på 1,8 prosent i juni.

På den andre siden økte den årlige prisveksten for blant annet helsetjenester, restaurant og hotell og alkohol og tobakk forrige måned.

Biter seg fast

I likhet med flere andre land på kontinentet har også britene kunnet konstatere et kraftig fall i det generelle prisnivået det siste drøye halvåret. I Storbritannia toppet inflasjonen i fjor høst på rett over elleve prosent, og har med et par unntak vist en fallende trend hver eneste måned siden.

Imidlertid har det mye å gjøre med at energiprisene nå er kommet ned fra de skyhøye nivåene som preget store deler av fjoråret, slik man også har sett i flere andre land. Utfordringen for Bank of England – og for så vidt deres motparter andre steder – har vært en kjerneinflasjon som har bitt seg fast i mye større grad enn hva man hadde håpet og trodd.

Der totalinflasjonen har falt stødig de siste seks månedene har kjerneinflasjonen, som i Storbritannia justeres for energi, mat, alkohol og tobakk, holdt seg rundt seks prosent på årsbasis helt siden april i fjor.

De siste månedene har sågar vist en stigende trend, noe som har fått markedet til å fullt ut prise inn to rentehevinger på 0,25 prosentpoeng innen året er omme. Bank of England hevet renten for 14. gang på rad i starten av august, slik at styringsrenten i landet nå er på 5,25 prosent.

Ifølge Bloomberg-økonomer vil totalinflasjonen snu noe opp i både august og september grunnet høyere priser på drivstoff, før oktober blir det neste store fallet. Da vil fjorårets hopp i energiprisene falle ut av statistikken og bli erstattet av nedgang i prisene i år.