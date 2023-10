Artikkelen fortsetter under annonsen

Regjeringen legger opp til å bruke 409,8 milliarder oljekroner i 2024, målt ved det strukturelle oljekorrigerte budsjettunderskuddet.

Det ble klart fredag morgen, da nøkkeltallene i statsbudsjettet for neste år ble offentliggjort klokken 08.00.

Det tilsvarer 2,7 prosent av Oljefondet ved inngangen på året. Den forespeilede oljepengebruken neste år er altså enda et hakk opp fra inneværende år, på 372,6 milliarder kroner. Ifølge Finansdepartementets modellberegninger vil budsjettforslaget virke nær nøytralt på aktiviteten i norsk økonomi neste år, med en budsjettimpuls på 0,4 prosent.

Jekker ned vekstanslag

Sammen med oljepengebruken la regjeringen også frem sine anslag makroøkonomien.

Her går det frem at regjeringen venter en vekst i fastlands-bnp på 0,6 prosent i år og 0,8 prosent neste år. I det reviderte budsjettet for inneværende år, som ble lagt frem i mai, anslo regjeringen en bnp-vekst på én prosent i år. Regjeringen venter en prisvekst på seks prosent i år, og 3,8 prosent i 2024.

– Fremover venter vi at sysselsettingen vil holde seg høy og arbeidsledigheten lav. Inflasjonen er ventet å komme ned, men det vil ta tid før den er tilbake på målet på to prosent, heter det i pressemeldingen.

Arbeidsledigheten anslås til 1,8 prosent i år og to prosent neste år.

I revidert statsbudsjett for 2023 ble oljepengebruken justert kraftig opp, det samme ble anslaget for prisveksten. Det skjedde etter at regjeringen la til grunn en inflasjon på bare 2,8 prosent i 2023 i det opprinnelige budsjettforslaget i fjor, et anslag som flere økonomer mente var altfor lavt.

Ved utgangen av august var totalinflasjonen på 4,8 prosent på årsbasis, ifølge tall fra SSB. I revidert budsjett anslo regjeringen en totalinflasjon på 5,4 prosent i 2023.

handler det om hvor mye av utgiftene på budsjettet som dekkes av inntekter fra oljevirksomheten på norsk sokkel. På 1990-tallet ble det bestemt at pengene som ble til overs skulle bli plassert i et eget Oljefond. Det første innskuddet skjedde i 1996. Fem år senere vedtok Stortinget et rammeverk for hvordan oljeinntektene skulle disponeres. Handlingsregelen er en helt sentral del av rammeverket for bruken av oljeinntekter som ble vedtatt i 2001. Regelen er en rettesnor for hvor mye av oljeinntektene som kan brukes over statsbudsjettet hvert år.

Hvor mye av oljeinntektene som faktisk brukes hvert år beregnes ved å ta utgangspunkt i alle statens inntekter utenom olje. Når man så trekker fra statens utgifter utenom utgifter til oljevirksomheten, kommer man frem til det «oljekorrigerte budsjettunderskuddet».

For å måle den såkalt underliggende bruken av oljeinntekter – altså hvor mye av bruken som skyldes beslutninger tatt av politikerne – beregnes det et strukturelt, oljekorrigert underskudd . Strukturelle endringer i oljepengebruken skjer som følge av endringer i innretningen av budsjettpolitikken, i motsetning til konjunkturelle endringer, som altså skyldes at økonomien går bedre eller dårligere.

Budsjettimpulsen omtales ofte som det viktigste tallet i statsbudsjettet. Den viser hvorvidt budsjettpolitikken bidrar til høyere eller lavere aktivitet i økonomien. Budsjettimpulsen beregnes ved å se på hvor mye overføringene fra Oljefondet endres fra ett år til det neste, sammenlignet med størrelsen på økonomien.

Hovedpunktene

Klokken 09.00 ble budsjettforslaget i sin helhet lagt frem. Dette er noen av hovedpunktene:

Samferdsel

Nytt løp i Oslofjordtunnelen skal settes i gang neste år. Rammen er på 6,5 milliarder kroner. Et mindre beløp settes av i budsjettet for oppstart av byggeprosjektet.

Oppstart av veiprosjekt på E6 mellom Megården og Sommerset i Sørfold i Nordland. 4 milliarder kroner.

Penger til ny tunnel på E134 mellom Røldal og Seljestad i Ullensvang. Kostnadsrammen for prosjektet er på 4,9 milliarder kroner.

300 millioner kroner til forberedende arbeider for fellesprosjektet Arna-Stanghelle. I juli viste nye tall fra Statens vegvesen at ny vei og bane til Stanghelle vil koste 33,2 milliarder.

60 millioner kroner til oppstart av rassikring av veien Rødsliane i Suldal. Det skal bygges en tunnel forbi det rasfarlige strekket.

Byvekstavtale for Kristiansand. 86,7 millioner kroner.

Oppvekst, skole og utdanning

570 millioner til styrking av det statlige barnevernet.

Kutt i barnehageprisene fra 3000 til 2000 kroner i måneden i hele landet, og enda mer i distriktene. Helårseffekten blir på litt over 3 milliarder kroner.

Rentestøtte til kommuner som investerer i bygg og utstyr, for å gjøre skolen mer praktisk. Lånerammen er på 1 milliard årlig over åtte år. Det er satt av 30 millioner kroner på budsjettet til ordningen.

120 millioner kroner til praktisk utstyr i klasserommene.

Borteboerstipend til elever som ikke kan bo hjemme, økes med 600 kroner i måneden. 60 millioner kroner.

Utstyrsstipend for elever på videregående skole øker i gjennomsnitt med 220 kroner. 40 millioner kroner.

35 millioner til styrket skolemiljø og bekjempelse av mobbing.

Totalt 1,2 milliarder kroner til satsing på yrkesfag. Ordningen Fagbrev på jobb får en økning på drøyt 23 prosent, til 83,2 millioner. Totalt økes satsingen på yrkesfag med 200 millioner kroner, til 1,2 milliarder kroner.

500 nye studieplasser til fagskolene.

Forskning og høyere utdanning

1 milliard kroner til forskning på kunstig intelligens de neste fem årene.

200 millioner til universitets- og høyskolesektoren, blant annet for å etablere campus på Gol.

Byggestart på NTNUs campus. 178 millioner kroner neste år, rammen er 6,6 milliarder kroner.

10,6 millioner til polarforskningen GoNorth.

Helse og omsorg

2,2 milliarder ekstra til sykehusene og styrket psykisk helsevern

1500 nye sykehjemsplasser. Rammen økes med 300 millioner kroner fra 2,7 til 3 milliarder kroner.

33,3 millioner kroner til 66 nye LIS1-stillinger (Lege i spesialisering). 31 av disse er reversering av LIS1-kuttet fra forrige statsbudsjett. I tillegg 20 millioner til lavere gebyrer for søkere fra tredjeland.

104 millioner til forskning i kommunene

150 millioner kroner for å bygge opp flere lavterskeltilbud for psykisk helse.

26 millioner kroner til utvikling av et digitalt helsekort for gravide.

200 millioner til å behandle ukrainske pasienter i Norge

250 millioner til digitalisering av helsetjenester.

Forsvaret

Regjeringen vil bruke 15 milliarder kroner mer på forsvar i statsbudsjettet for 2024. Totalt utgjør forsvarsbudsjettet nå 1,8 prosent av BNP.

150 millioner kroner til militær romsatsing på Andøya Spaceport.

200 nye årsverk i Forsvaret

100 millioner kroner ekstra til Heimevernet. 50 millioner skal gå til nye våpen og 50 millioner til trening og kompetanseheving som skal bedre den operative evnen.

Kultur

40 millioner kroner til vedlikehold av den gamle jernbanestrekningen Tinnosbanen, som står på verdensarvlisten.

1,1 millioner kroner til å opprette en bachelorutdanning i folkedans ved Universitetet i Sørøst-Norge.

37 millioner kroner til samisk språk og kultur

Tromsø kulturkvartal – ytterligere 8 millioner kroner til forprosjektet, som vil koste til sammen mellom 15 og 20 millioner. Selve kulturkvartalet er et milliardprosjekt.

Klima

Økte utslippskutt på til sammen 6,4 millioner tonn CO2 innen 2030 ved å øke drivstoffavgiftene for bensin og diesel med 15 øre literen og heve krav om innblanding av biodiesel. Avgifts- og prisøkningen (anslagsvis 27 øre per liter) kompenseres med å sette ned trafikkforsikringsavgiften for fossilbiler med 400 kroner i året.

1,7 milliarder kroner ekstra til CO2-kompensasjonsordningen for industrien – samtidig får industrien nå kun støtte for kvotepris over 375 kroner

2,6 milliarder kroner til CO2-lagringsprosjektet Langskip.

NVE får 220 millioner ekstra til flom- og skredsikring.

Justis og sikkerhet

Rehabilitering av Bergen tinghus: 137 millioner kroner. Total ramme er beregnet til 1,18 milliarder.

55 millioner kroner til opprettelse av en egen avdeling for innsatte med alvorlige psykiske helseutfordringer ved Skien fengsel, som er omgjort til et rent kvinnefengsel.

500 millioner til økt satsing på politiet.

Reduksjon i antall kvoteflyktninger fra 2000 til 1000.

Skatter og avgifter

Totale skatte- og avgiftslettelser på seks milliarder kroner, hvorav 400 millioner er inntektsskatt for personer.

Lavere skatt på årsinntekter under 800.000.

Innføring av grunnrenteskatt på landbasert vindkraft.

Avvikling av høyprisbidraget på vann- og vindkraft.

Nedtrapping av midlertidig ekstra arbeidsgiveravgift som ble innført på høye inntekter i fjor.

Økning i skattefradraget for langtransportsjåfører og arbeidere som bor på brakke. Blant annet økes den skattefrie delen av dekning av kost for opphold på brakke, pensjonat og hybel med kokemuligheter fra 250 kroner til 400 kroner. Kostsatsen for langtransportsjåfører ved fravær fra hjemmet i 24 timer økes fra 350 kroner til 400 kroner per døgn.

Annet

Bygging av kornlager: 63 millioner kroner.

50 millioner kroner ekstra til såkalte bygdevekstavtaler. Det innebærer en tredobling av potten sammenlignet med inneværende år.

40 millioner kroner ekstra til bredbåndsutbygging. Bevilgningen blir da på totalt 400 millioner.

135 millioner til å styrke energiforvaltningen. 80 nye stillinger til NVE og Olje- og energidepartementet for å få fart på konsesjonsprosesser på kraftlinjer og kraftproduksjon.

380 millioner kroner til ungdomsgarantien i Nav. Det er opp fra 175 millioner i 2023-budsjettet.

90 millioner til å dekke forsikringskrav for yrkesskadde ofre etter Alpha Insurance-konkursen i 2018.

Strømstøtten forlenges ut 2024.

6,4 milliarder ekstra i frie inntekter til kommunene.

Dobling av utgiftene til såkalte FOT-ruter, flyruter som staten kjøper seg inn i på grunn av manglende lønnsomhet.

415 millioner til fylkesveier.

– Regjeringen har klart å finne rom for nødvendige utgifter som følger av den ekstraordinære situasjonen landet nå står i, innenfor en samlet ansvarlig økonomisk ramme, sier finansministeren.

Dagens budsjettforslag er den tredje i sitt slag for finansminister Vedum og statsminister Jonas Gahr Støre.

