Etter 13 rentehevinger på to år, strides både de lærde og markedet om hva utfallet blir når sentralbanksjef Ida Wolden Bache legger frem årets siste rentebeslutning om en drøy måned.

Blir det nok en heving, eller er sentralbanken ferdig med den kraftige innstramningen for denne gang? Fasiten kommer 14. desember, sammen med en ny rentebane og nye prognoser for norsk økonomi. Økonomer DN har snakket med mener det er to ting som blir avgjørende for rentebeslutningen: Inflasjonen og kronekursen.

Norges Bank har selv antydet at renten blir satt opp, men samtidig lagt inn et tydelig forbehold om at renten kan bli holdt i ro dersom kjerneinflasjonen virkelig er på vei ned. Det gjenstår to tallslipp fra SSB før den tid, hvor det første kommer fredag denne uken.

På forhånd er det ventet en årlig kjerneinflasjon på 5,6 prosent i oktober, ned fra en årstakt på 5,7 prosent i september.

– Man skal ikke bli overrasket over at en del varegrupper vil ha høy prisvekst gjennom vinteren, på grunn av det som har skjedd i valutamarkedet. Det blir feil å stramme inn basert på noe som tilhører fortiden, sier kredittanalytiker Ole André Kjennerud i DNB Markets.

Han er kritisk til hvordan Norges Bank har kommunisert sine intensjoner denne høsten.

«Merkelig» kommunikasjon

Det er nemlig ikke mer enn knappe to måneder siden sentralbanksjefen sto på podiet i Norges Banks lokaler og var tydelig på at det «trolig kom en ny heving, mest sannsynlig i desember».

Da beslutningen på forrige ukes mellommøte ble lagt frem hadde sentralbanken lagt til én setning:

«Dersom vi blir sikrere på at den underliggende prisveksten er på vei ned, kan renten bli holdt i ro», var beskjeden fra Wolden Bache, selv om det også da, i likhet med i september, ble understreket at «styringsrenten trolig settes opp i desember».

– Det var merkelig kommunikasjon i september. Da ga rentebanen og uttalelsene i etterkant inntrykk av at man nesten var sikre på en heving i desember. Med så kort tid til neste beslutning er det noe som i markedet vil bli tolket som «bankers». Men etter forrige ukes beslutning virket man mer usikre. Da skjønner jeg ikke hvorfor man hadde en så stor sannsynlighetsovervekt i september, sier Kjennerud.

Etter beslutningen i september viste det seg nemlig at inflasjonen hadde falt til 3,3 prosent på årsbasis samme måned. Kjerneinflasjonen var også godt under forventningene på 5,7 prosent på årsbasis.

Kjennerud tror dette kan ha vært utslagsgivende for tonen Norges Bank valgte å bruke på forrige ukes mellommøte.

– Jeg tolker det som at man kanskje har angret seg litt og nå vil gi seg en mulighet til å ikke heve. Prisingen på korte renter frem mot desembermøtet kom kraftig opp etter beslutningen i september og falt mye igjen etter de siste inflasjonstallene. Det er blitt unødvendig volatilitet i rentemarkedet som følge av måten de har kommunisert på, sier han.

Totalinflasjonen har vist en tydelig nedadgående trend de siste månedene, mens den underliggende prisveksten (ekskludert energi- og avgiftsendringer) har vist seg mer sta enn antatt. Samtidig er det tegn, blant annet lønnsvekst, som er med på å holde utsiktene til inflasjonen godt over målet frem i tid.

Tror på heving

Hvorvidt Norges Bank hever eller ikke i desember mener sjeføkonom Kjetil Martinsen i Swedbank at blir en avveining mellom fallende, løpende inflasjon og fortsatt høye utsikter.

Sjeføkonom Kjetil Martinsen i Swedbank. (Foto: Mikaela Berg) Mer...

Han tror det blir en ny økning på 0,25 prosentpoeng på årets siste møte og at markedet, som priser inn 30 til 40 prosent sannsynlighet for heving, er for lav.

– Jeg tror Norges Bank er interessert i å eie utsiktene og understreke at de virkelig er bestemte på at inflasjonen skal ned mot målet. I klartekst betyr det et høyere rentenivå over lengre tid, så lenge det ikke er tegn til betydelige svakheter i norsk økonomi.

I tillegg til inflasjonstallene venter Martinsen også spent på lønnstall fra SSB torsdag og Regionalt Nettverk som kommer rett før rentebeslutningen.

– Det er tydelige tegn til lønns- og prisspiraler i norsk økonomi, der lønnsveksten er høyere enn hva stramheten i arbeidsmarkedet skulle tilsi. Norges Bank har vært tydelige på at dette er noe som må stanses.

Den svake kronen

En annen faktor som Norges Bank regelrett har bommet på siden siste pengepolitiske rapport er kronen, som bare har fortsatt å svekke seg gjennom høsten.

Den importveide valutakursindeksen (I-44) nådde en post-pandemi-topp i sommer, falt tilbake, og har nå steget jevnt og trutt opp mot 2023-toppen igjen.

Både mot euro og dollar har den norske kronen svekket seg betydelig de siste månedene. Denne uken passerte kronen 12 for tredje gang noensinne, mens den står i 11,2 mot dollar. Som hun nær sagt alltid gjør, svarte sentralbanksjef Wolden Bache i forrige uke at «Norges Bank ikke har noe mål på kronekursen», og at en svak krone alt annet like tilsier en høyere importert prisvekst.

Importveid valutakursindeks (I-44) Valutakursindeksen I-44 er en nominell effektiv valutakursindeks beregnet på grunnlag av kursene på NOK mot valutaene for Norges viktigste handelspartnere. Indeksen er satt lik 100 i 1995. Stigende indeksverdi betyr svakere kronekurs.

I-44 beregnes som et veiet geometrisk gjennomsnitt av kursene til 44 land. Vektene skiftes årlig og beregnes på grunnlag av SSBs statistikk for Norges import fra de 44 største landene målt i importverdi til Norge. Landsammensetningen er ikke fast.

Kjennerud har savnet tydeligere signaler fra Norges Bank denne høsten, ikke bare for å potensielt dempe svingningene i rentemarkedet, men også for å stabilisere kronen. Selv om DNB Markets' synspunkt er en heving i desember, ville Kjennerud ha foretrukket at renten ble holdt i ro.

Dersom det blir en heving, sier kredittanalytikeren at formålet i så fall må være å hindre ytterligere kronesvekkelse.

– Man vil ha treghet i måten kronekursen påvirker inflasjonen, og når jeg forstår det, gjør også Norges Bank det. Nå har man en mulighet til å ikke heve mer og samtidig ikke få valutakursen veldig imot seg.

