Styringsrenten er nå på 2,75 prosent, og i forrige uke trodde markedet at Norges Bank skulle heve styringsrenten med et helt prosentpoeng i løpet av året. Markedet priset inn en rentetopp på 3,75 prosent i år, og åpnet for en dobbel renteheving allerede neste uke.

På kort tid har renteforventningene endret seg drastisk, og mandag priser markedet inn en rentetopp på 3,3 prosent i tredje kvartal, og kun en enkel heving på rentemøtet neste uke.

– Det har vært veldig turbulent og utsiktene har svingt mye, sier seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets.

– Forventningsendringene etter kollapsen viser hvor sensitivt markedet er. En internasjonal krise kan forplante seg i det norske finanssystemet, sier seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets. (Foto: Mikaela Berg) Mer...

Hensyn til finansiell stabilitet

De store bevegelsene i rentemarkedet kommer etter at den amerikanske banken Silicon Valley Bank (SVB) kollapset og det kom krisetiltak fra amerikanske myndigheter.

Fredag kveld norsk tid tok Federal Deposit Insurance Corporation (FIDC) kontroll over nesten 200 milliarder dollar i kundeinnskudd i SVB, og natt til mandag gjorde sikringsfondet det klart, sammen med Federal Reserve og finansdepartementet, at den amerikanske staten vil stille som garantist for kundeinnskudd i kriserammede banker i USA.

– Forventningsendringene etter kollapsen viser hvor sensitivt markedet er. En internasjonal krise kan forplante seg i det norske finanssystemet. Det er god grunn til å tro at Norges Bank vil være mer på vakt, sier Aamdal.

Han mener at hvis fallet i de internasjonale rentene fortsetter, demper det behovet for at Norges Bank må heve renten, og at inflasjonen blir satt i skyggen.

– Dersom uroen i USA fortsetter, og brer seg i omfang, da er det hensynet til finansiell stabilitet som blir prioritert, sier Aamdal.

DN har spurt Norges Bank om kommentarer til situasjonen. I en uttalelse skriver sentralbanken:

– Norges Bank følger som alltid nøye med på utviklingen i markedene og økonomien.

Skrudd kraftig ned

Det er under en uke siden Fed-sjefen Jerome Powell uttalte i den amerikanske kongressen at rentetoppen sannsynligvis ville bli høyere enn tidligere antatt og antydet at sentralbanken kunne gå tilbake til doble rentehevinger.

– Det er ekstremt volatilt, sier sjeføkonom Marius Hov om bevegelsene i rentemarkedet. (Foto: Gabriel Aas Skålevik) Mer...

I det amerikanske markedet har responsen på utviklingen ikke vært til å ta feil av, og Goldman Sachs venter nå at Fed vil droppe rentehevingen neste uke som en konsekvens av SVB-kollapsen og bekymringer knyttet til de regionale bankene i USA.

Sjeføkonom Marius Hov i Handelsbanken Capitals sier markedet fortsatt venter en renteheving her hjemme i mars, men at det trolig blir en renteheving på 0,25 prosentpoeng.

– Det er ekstremt volatilt, men forventningene er skrudd kraftig ned. Når forventningene faller så mye i USA, trekker det renteforventningene ned mye her hjemme, sier Hov.

Han mener samtidig at Fed vil kunne få et større dilemma dersom amerikanske inflasjonstall for februar, som legges frem tirsdag, blir sterkere enn ventet.

– Da vil det underliggende bildet trekke mot en oppjustert rentebane, men det øker risikoen for den finansielle stabiliteten, sier Hov.

Handelsbanken tror fortsatt at rentetoppen blir på 3,75 prosent.