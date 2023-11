Artikkelen fortsetter under annonsen

– Om renten stiger mer, kan vi glemme en myk landing. Smertegrensen er nådd, sier sjeføkonom Robert Boije i SBAB.

SBAB skriver i sin økonomiske prognose at Sverige kan oppnå en myk landing dersom banken avstår fra ytterligere rentehevinger. Myk landing vil si lavere økonomisk vekst og inflasjon, men ikke så lav vekst at det utløses en resesjon.

Riksbanken kommer med en ny rentebeslutning på torsdag. Analytikerne er usikre på hva som vil skje, om banken vil heve renten med 0,25 prosent eller om de vil la renten ligge i ro på 4,0 prosent.

SBAB skriver i sin prognose at de tror inflasjonen er på vei ned og at Riksbanken trygt kan begynne å senke styringsrenten allerede i sommer. Inflasjonen faller i resten av verden, noe som rammer Sverige, og derfor tror SBAB at svenskene snart kan håpe på et rentekutt.

