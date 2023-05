Artikkelen fortsetter under annonsen

Ferske tall fra Sveriges statistikkbyrå (SCB) mandag morgen viste en årlig inflasjonstakt på 10,5 prosent i april.

På forhånd var det ventet en totalinflasjon på 10,6 prosent på årsbasis i forrige måned, etter at mars-tallene viste en årlig inflasjon på 10,6 prosent.

Prisvekst med fast rente (kpif), som tar vekk effekten av endrede renter, endte på 7,6 prosent i april, mot ventede 8,0 prosent. Kpif ekskludert energipriser, som kan sammenlignes med kjerneinflasjon her hjemme, endte i april på 8,4 prosent på årsbasis, mot ventet 8,7 prosent.

På månedsbasis steg prisene (kpi) 0,5 prosent fra mars til april.

Makroøkonom Oddmund Berg i DNB Markets mener tallene er et lite steg i riktig retning.

– Det er selvfølgelig for tidlig å feire, men med utviklingen fra de tre foregående månedene i bakhodet var månedlige prisstigninger tett på tiårssnittet trolig en hyggelig overraskelse for Riksbanken, skriver Berg i en kommentar.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Underliggende data viser nemlig at inflasjonen i varer var på 0,0 prosent på månedsbasis i april, mens inflasjonen i tjenester fortsatt stiger. Berg mener argumentet for å holde renten i ro i juni har styrket seg. Dersom inflasjonen i mai også blir lavere enn ventet, mener han det kan bety at dagens rentehevingssyklus går mot slutten. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.