Artikkelen fortsetter under annonsen

Ferske tall fra det svenske statistikkbyrået (SCB) fredag morgen viser at inflasjonen i nabolandet falt til 9,3 prosent på årsbasis i juni, etter en årstakt på 9,7 prosent i mai. Månedsveksten var på 1,1 prosent.

På forhånd var det ifølge Bloomberg-estimater ventet en årlig inflasjon på ni prosent blank i juni. På månedsbasis var det ventet en inflasjon på 0,9 prosent.

Juni er den fjerde måneden på rad der den årlige inflasjonstakten i Sverige faller.

KPIF, KPI med fast rente, var på 6,4 prosent på årsbasis i juni.

Reiser trakk opp

I Sverige måles konsumprisene litt annerledes enn her hjemme. Siden 2008 har SCB operert med KPIF, eller KPI med fast rente, som tar vekk effekten av endrede renter, men fortsatt medregner endringer i energipriser. KPIF erstattet KPI som målvariabel for den svenske sentralbankens inflasjonsmål høsten 2017, og har inngått i SCBs offisielle statistikk siden 2018.

Artikkelen fortsetter under annonsen

SCB har også en konsumprisindeks med fast rente, men som ekskluderer endringer i energipriser, KPIF ekskludert for energi (KPIF-XE). Denne er dermed mer lik det vi her hjemme forbinder med kjerneinflasjon.

KPIF-XE var på 8,1 prosent i juni, ned fra 8,2 prosent i mai.

– I juni økte prisene på sommerrelaterte tjenester som pakkereiser, flyreiser og bilutleie. Samtidig falt prisene på klær, sier statistiker Sofie Öhman i SCB.

Fra mai til juni steg prisene på pakkereiser og flyreiser med henholdsvis 27,3 og 21,7 prosent.

Prisene på klær falt med 4,2 prosent fra mai til juni, noe som er normalt for sommeren. Men sammenlignet med juni i fjor har prisene på klær steget 6,7 prosent.

Samtidig vises det til at rentekostnadene for husholdningers boliglån fortsatte å stige, og bidro til å trekke inflasjonstakten opp med 3,1 prosentenheter.

Høyere enn anslagene

DNB Markets-økonom Oddmund Berg konstaterer i en kommentar at månedsveksten på 0,6 prosent for KPIF-XE var høyere enn Riksbankens anslag.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Selv om økte priser på pakkereiser er et blaff i den månedlige prisøkningen, er det fortsatt faktum at prisene stiger mer enn hva sentralbanken hadde regnet med, til tross for flere justeringer i prognosene, skriver Berg.

DNB Markets tror Riksbanken vil komme med en renteheving på 0,25 prosentpoeng i september.

– Dagens tall var en påminnelse om at inflasjonen kan vise seg å være mer vedvarende enn antatt.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.