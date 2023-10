Artikkelen fortsetter under annonsen

Ferske tall fra Sveriges statistikkbyrå SCB viser fredag morgen at prisveksten i nabolandet var på 6,5 prosent i september. På månedsbasis var prisveksten 0,5 prosent.

På forhånd var det ventet en årstakt på 6,3 prosent og en oppgang på 0,3 prosent på månedsbasis. I august var den årlige prisveksten på 7,5 prosent.

KPIF, som er prisvekst med faste rentekostnader, steg 4,0 prosent på årsbasis og 0,4 prosent på månedsbasis. Også dette var høyere enn estimatene.

- En bred prisvekst i september motvirkes blant annet av fortsatt fallende elektrisitetspriser, sier Mikael Nordin i SCB i en pressemelding.

Statistikkmyndighetene viser til at rentekostnader for husholdningenes boliglån var med på å trekke konsumprisindeksen opp, og det gjorde også prisene på klær. Også prisene på restaurant- og hotell steg i måneden som gikk. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.