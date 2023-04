Artikkelen fortsetter under annonsen

Sveriges sentralbank Riksbanken hevet onsdag formiddag styringsrenten til 3,5 prosent, akkurat som ventet.

Økningen, på 0,5 prosentpoeng, er den sjette på rad fra Riksbanken som mange er enige om at kom sent i gang med den pengepolitiske innstrammingen da inflasjonen i nabolandet virkelig begynte å bite i fjor. Styringsrenten i Sverige er på sitt høyeste på 15 år, mens inflasjonen er på det høyeste siden 1990-tallet.

– Inflasjonen er fortsatt altfor høy og den underliggende prisveksten har på starten av året vært høyere enn ventet, skriver Riksbanken i en pressemelding.

Åpner for ny heving

Dagens rentebeskjed er Erik Thedéens andre som sentralbanksjef, etter at Stefan Ingves gikk av ved åremålsslutt ved årsskiftet.

Sentralbanksjef Thedéen varslet allerede i januar at det sannsynligvis ville bli en ny heving på dagens møte. I markedet prises det inn stor sannsynlighet for nok en heving nærmere sommeren. Riksbankens egne prognoser tilsier en rentetopp på 3,33 prosent fra 2024, noe som betyr minst ytterligere én økning.

I onsdagens melding skriver Riksbanken at deres prognoser tilsier nok en renteheving på 0,25 prosentpoeng enten i juni eller september.

– Med denne pengepolitikken ventes inflasjonen å falle tilbake i år og ned mot målet i løpet av 2024, skriver Riksbanken.

Det presiseres samtidig at usikkerheten rundt inflasjonsutviklingen fortsatt er stor og at løpende data vil være avgjørende for fremtidige avgjørelser.

I sine oppdaterte prognoser regner den svenske sentralbanken med en totalinflasjon på 8,9 prosent i 2023, fire prosent neste år og 2,3 prosent i 2025. Det opereres nå med en rentetopp på 3,65 prosent i løpet av andre kvartal neste år.

Tosifret prisvekst

Onsdagens rentebeslutning kommer en drøy uke etter at inflasjonstall fra SCB viste en årlig inflasjonstakt på 10,6 prosent i mars.

Selv om mars-tallene viste en tydelig avdemping fra toppen tidligere i år er prisveksten i nabolandet fortsatt skyhøy. Konsekvensen av de raske renteøkningene har ikke bare ført til kraftig økte lånekostnader for svenske husholdninger, men også til et boligmarked nærmest i fritt fall.

Boligprisene i Sverige har falt om lag 15 prosent fra toppen, og tosifret det siste året.

