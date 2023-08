Artikkelen fortsetter under annonsen

Swedbank kom onsdag morgen med ferske prognoser for den makroøkonomiske utviklingen fremover, deriblant Norge.

Meglerhuset tror nå at styringsrenten her til lands vil toppe ut på 4,5 prosent innen november i år, før det ventes kutt rundt sommeren i 2024.

– De forsinkede effektene av rentehevingene kan bli sterkere etter hvert som oppsparte midler under pandemien forsvinner. Kredittveksten begynner å modereres, både for husholdninger og ikke-finansielle virksomheter, noe som er et tegn på at høyere renter begynner å få en virkning, skriver sjeføkonom Kjetil Martinsen i rapporten.

Støtter opp økonomien

Norges Bank hevet som kjent styringsrenten for tolvte gang siden høsten 2021 i forrige uke, til fire prosent. Det ble da varslet en ny heving i september.

Styringsrenten i Norge er stadig på sitt høyeste siden 2008, da toppen ble nådd på 5,75 prosent.

Det kom ingen nye prognoser fra sentralbanken, men i forrige pengepolitiske rapport før sommeren antydet Norges Banks rentebane en topp på 4,25 prosent. I markedet har imidlertid prisingen åpnet for ytterligere ett hakk opp i løpet av høsten.

Martinsen og Swedbank skriver videre at bruken av oppsparte midler og en sterk lønnsvekst støtter opp om økonomien inntil videre.

– På kort sikt vil inflasjonen være nøkkelen for Norges Bank og det den vil følge tettest med på, skriver sjeføkonomen.

Den overordnede prisveksten i Norge var i juli på 5,4 prosent på årsbasis, mens kjerneinflasjonen var 6,4 prosent.

Martinsen trekker frem at det er en splittelse hva gjelder veksttakten i Norge, men at den moderate veksten de siste kvartalene er ventet å fortsette på kort sikt. Sjeføkonomen trekker frem olje og oljeservicesektoren som de store driverne, mens virksomheter innen industrier rettet mot husholdningene trekker i motsatt retning.

– Til tross for en ventet solid vekst innen petroleumsinvesteringer, er fallende etterspørsel etter kreditt fra både husholdninger og selskaper ventet å bidra til tregere bnp-vekst de kommende årene.

Martinsen trekker uansett frem at inflasjonen fremdeles er altfor høy, og at utsiktene er høyere i Norge enn i både Sverige, EU og i USA. En svak krone, kombinert med forventninger om høyere lønnsvekst, er de to hoveddriverne til inflasjonsforventningene.

Nedkjølingen

Swedbanks oppdaterte prognoser kommer bare dagen etter at SSB la frem bnp-tall for Norge for andre kvartal.

Tallene viste nullvekst for norsk brutto nasjonalprodukt i kvartalet, noe som ble beskrevet som en tydelig nedkjøling.

– Vi er med dette et skritt nærmere drømmescenarioet – det såkalte Goldielocks-scenarioet. Det innebærer at veksten i økonomien roer seg, inflasjonspresset avtar og renten etter hvert kan settes ned – samtidig som vi beholder jobbene våre, sa sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SR-Bank.

I Sverige slår Swedbank for øvrig fast at nedturen har begynt, med anslag om fallende bnp både for inneværende år og neste år.

I Sverige slår Swedbank for øvrig fast at nedturen har begynt, med anslag om fallende bnp både for inneværende år og neste år.

– En innstrammende pengepolitikk bidrar til dette. Arbeidsmarkedet vil fortsette å svekke seg mot slutten av året, men fallet i ledigheten ventes å bli begrenset, skriver meglerhuset, som venter rentekutt fra Riksbanken i juni 2024.