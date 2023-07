Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg er innom Europris kanskje fem ganger i måneden, sier Zoubida Chaabi som har tatt handleturen til lavpriskjeden Europris på Gunerius i Oslo.

Chaabi bruker en app som varsler henne når ting er på tilbud.

– Jeg kjøper ofte mye rengjøringsmiddel og toalettpapir når det er tilbud. Ellers bruker jeg å ta turen innom når jeg går forbi Gunerius. Jeg finner alltid noe jeg trenger, i dag var det oppvaskhansker, sier hun og holder opp et par himmelblå gummihansker.

Europris, som torsdag morgen la frem resultater for andre kvartal, har merket at renteøkninger, høy inflasjon og svak krone har ført til at kundene er blitt mer prisbevisste.

– Interessen for pris blant forbrukerne har økt betydelig, og dette ventes å fortsette. Stigende rentenivåer og generelt høy inflasjon legger press på husholdningenes økonomi. Med en svak krone kan sommerferien i utlandet bli dyrere enn ventet. Det betyr at forbruket kan bli enda mer forsiktig til høsten, skrev selskapet i kvartalsrapporten.

Europris-sjef Espen Eldal.

Utfordrende

Så langt har dyrtiden ikke slått ut i nevneverdig høy ledighet, kraftig nedgang i forbruket eller et fall i økonomien. Onsdag sa DNB-sjef Kjerstin Braathen at det er overraskende at forbruket har holdt seg ganske uendret.

Flere og flere peker imidlertid på at høsten kan bli vendepunktet for norsk økonomi. Innen den tid er det ventet ytterligere renteøkninger både i august og september.

Europris-sjef Espen Eldal tror lavpriskjeden vil klare seg bra i en tid der forbrukerne må stramme inn på pengebruken.

– Det er utfordrende for konsumentene og de må nå disponere pengene sine annerledes. Renter, avdrag og strøm må betales og folk må ha matvarer, sjampo og balsam. De vil holde igjen på investeringskjøp som elektronikk, møbler, byggevare og biler, sier han, og legger til:

– Kort fortalt, vinnerne blir de som selger nødvendighetsvarer til lav pris.

Hittil har lavpriskjeden ikke merket noen vesentlige endringer i kjøp og salg av enkeltprodukter.

– Men vi ser at kundene går oftere i butikken og at de handler færre varer hver gang.

Kransjåfør Hans Risch er en rask tur innom Europris for å kjøpe duftpinner.

Økt konkurranse

I andre kvartal økte Europris inntektene med rundt fire prosent, til 2,3 milliarder kroner.

Resultatet før skatt falt på sin side betydelig fra samme kvartal i fjor, og endte på 332,3 millioner kroner i andre kvartal.

Europris, resultat per 2. kvartal (i MNOK) 2023 2022 Endring Omsetning 4243 3931 7,9 % Driftsresultat (ebit) 507,3 564,3 -10,1% Resultat før skatt 425,8 535,1 -20,4%

Eldal viser til at resultatnedgangen i stor grad skyldes at påskeferien var i andre kvartal i fjor, mens den i år falt innenfor første kvartal.

Samtidig trekker Europris-sjefen frem økt konkurranse fra dagligvareaktører.

–I fjor hadde vi en fordelaktig fraktavtale som ga oss lavere priser enn det de andre i markedet betalte. I år har vi ikke den samme avtalen, og dermed heller ikke den ekstra marginen. I tillegg har vi sett en del konkurranse på pris spesielt fra dagligvare.

Rett ned på børs

Kvartalsresultatet ble ikke tatt godt imot av investorene på Oslo Børs, som sendte aksjen ned fra start. Torsdag ettermiddag falt Europris-aksjen rundt fire prosent og ble handlet til 65,5 kroner.

Europris falt kraftig på børs første halvår 2022, men snudde brått oppover etter at selskapet la frem en sterk rapport for andre kvartal. I år har aksjen steget jevnt og trutt frem til midten av mai, da aksjen på ny falt. Torsdag ettermiddag er aksjen tilbake på samme nivå som ved inngangen til året.

Siden kjeden la frem tall for første kvartal har selskapet falt mer enn én milliard i markedsverdi fra 12,5 milliarder kroner, til 10,9 milliarder kroner.