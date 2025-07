Forrige uke besøkte president Donald Trump USAs sentralbankbygning i Washington, D.C. Her ga Trump sentralbanksjef Jerome Powell et papir som skulle vise store kostnadsoverskridelser på sentralbankbyggenes renoveringsprosjekt. Powell sa presidenten imot og pekte på at tallet inkluderte en bygning som ble påbegynt for mange år siden.

Foto: Andrew Caballero-Reynolds/AFP/NTB