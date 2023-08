Artikkelen fortsetter under annonsen

Prisveksten i USA var på 3,3 prosent på årsbasis i juli, fremgår det av ferske PCE-tall torsdag ettermiddag.

Kjerneinflasjonen ble målt til 4,2 prosent. På forhånd var det ventet en årsvekst på 3,3 prosent for totalinflasjonen og 4,2 prosent for kjerneinflasjonen, ifølge Bloomberg-estimater.

Utviklingen i forrige måned kommer etter en PCE-inflasjon på tre prosent blank og en kjerneinflasjon på 4,1 prosent i juni.

På vei ned

PCE-tallene blir ofte omtalt som Feds foretrukne inflasjonsmål og skiller seg fra tradisjonelle kpi-tall på flere måter. I motsetning til konsumprisindeksen (kpi) justeres vektingen av varer og tjenester i PCE for å ta opp endringer i folkets forbruksvaner. PCE-deflatoren er den størrelsen den amerikanske sentralbanken legger til grunn i sine beregninger av inflasjonsutviklingen.

Også de ordinære inflasjonsmålingene har vist en nedadgående trend de siste månedene. Da tallene for juli ble lagt frem for tre uker siden ble fasit en årsvekst for totalinflasjonen på 3,2 prosent, mens kjerneinflasjonen steg 4,7 prosent på årsbasis.

Til tross for svakere vekst og fallende etterspørsel etter arbeidskraft tilsier nivået på de lange rentene at Federal Reserve vil holde styringsrenten uendret i intervallet fem og 5,25 prosent på møtet den 20. september. Rentenivået er også en indikasjon på at markedet tror renten vil forbli høyere over lengre tid.

Ifølge CME FedWatch Tool er det nesten 90 prosent sannsynlighet for en uendret styringsrente etter september-møtet.

PCE-tallene for juli kommer dagen før det som ofte blir omtalt som månedens viktigste tall, eller «nonfarm payrolls», fredag ettermiddag norsk tid.

Viktigere tall fredag

I likhet med konsensus ventet også Handelsbanken Capital Markets en årsvekst i PCE-kjerneinflasjonen på 4,2 prosent i juli.

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov understreket imidlertid i en morgenrapport at oppgangen i årsveksten fra juni til juli i år må ses i sammenheng med at månedsveksten var midlertidig svak i juli i fjor.

– Det betyr at vi kan få en oppgang nettopp i årsveksten, før det snur nedover igjen i august. Selv om årsveksten i kjerneprisene fremdeles er høy har veksten kommet seg klart ned i annualiserte termer, skrev Gonsholt Hov.

Han understreket videre at nonfarm payrolls-tallene fredag vil veie tyngre inn mot Federal Reserves rentemøte mot slutten av september.

Da Federal Reserve la frem referatet fra rentebeslutningen i sommer kom det frem at flere medlemmer var bekymret for at kampen mot inflasjonen langt fra er over og at det kan bli behov for ytterligere innstramming.

«Med inflasjonen fortsatt godt over komiteens langsiktige mål, og et arbeidsmarkedet som forblir stramt, så de fleste deltagerne fortsatt betydelig oppsiderisiko til inflasjonen, noe som kan kreve ytterligere innstramning av pengepolitikken», het det.

