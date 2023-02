Artikkelen fortsetter under annonsen

Prisveksten i verdens største økonomi var på 6,4 prosent på årsbasis i januar, viste ferske tall tirsdag ettermiddag. På forhånd var det ventet en prisvekst på 6,2 prosent, ifølge Bloomberg-estimater.

Også kjerneinflasjonen, som er konsumprisindeksen justert for mat- og energivarer, kom inn høyere enn ventet. På årsbasis var kjerneinflasjonen på 5,6 prosent, mens den var ventet til 5,5 prosent.

De amerikanske børsene åpnet ned og falt etter hvert markant. Men utover tirsdagskvelden ser investorene litt lysere på det, og teknologiindeksen Nasdaq er litt opp. Slik ser det ut på de ledende amerikanske børsindeksene klokken 20. norsk tid, to timer før stengetid:

Industritunge Dow Jones, som består av 30 håndplukkede, antatt viktige aksjer, faller 0,4 prosent.

Nasdaq Composite, som domineres av teknologiselskaper, stiger 0,2 prosent.

Samleindeksen S&P 500, som består av 500 av de største børsnoterte selskapene i USA, faller 0,1 prosent.

Stramt arbeidsmarked

Skarpt stigende priser har plaget familier, bedrifter og finansmarkedene de siste månedene. I USA har prisen på mat skutt i været, det samme med priser på strøm og transport.

Prisveksten i USA nådde en topp på 9,1 juni prosent i juni, men har vært i en nedadgående trend siden den gang. Det er bredt ventet at inflasjonen skal falle videre, blant annet fordi energipriser og fraktrater har falt og rentene er blitt hevet kraftig, men også fordi årets inflasjon vil måles mot et allerede høyt utgangspunkt.

Det store spørsmålet er hvor raskt, og hvorvidt inflasjonen vil komme ned til det langsiktige målet på to prosent.

Den kanskje største utfordringen er at inflasjonen har spredt seg til tjenester og lønninger, som i mindre grad responderer på renteøkninger. Arbeidsmarkedet i USA er fortsatt svært stramt, med den laveste arbeidsledigheten på femti år og et hav av ledige stillinger.

Den første uken i februar viste arbeidsmarkedstallene, eller nonfarm payrolls, at det ble skapt 517.000 nye jobber i januar, langt over forhåndsestimatene.

Prispress

En årlig prisvekst på over seks prosent er likevel langt over det langsiktige målet.

– Prispresset er med andre ord fortsatt ukomfortabelt sterkt, og det er langt ned til to prosent. Økte bruktbilpriser er noe av bakgrunnen for forventningen om at kjerneprisveksten igjen har vist styrke på månedsbasis, skrev Handelsbanken Capital Markets i en morgenrapport tirsdag.

Rentekomiteen i Federal Reserve legger frem sin neste beslutning i slutten av mars, etter en økning på 0,25 prosentpoeng på møtet i starten av februar.

Styringsrenten i USA, eller Fed funds rate som den heter, ligger i skrivende stund i intervallet 4,5 til 4,75 prosent.

Fed varslet at det er sannsynlig med ytterligere rentehopp for å nå målet om en inflasjon på rundt to prosent, men signaliserer samtidig at rentetoppen kan være nær.

