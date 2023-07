Artikkelen fortsetter under annonsen

Inflasjonen i USA endte i juni på tre prosent på årsbasis, viser ferske tall onsdag ettermiddag norsk tid. Kjerneinflasjonen var på 4,8 prosent forrige måned.

Det er dermed en markant nedgang fra mai, da total- og kjerneinflasjon var på henholdsvis fire og 5,3 prosent på årsbasis.

På forhånd var det i juni ventet en årstakt på 3,1 prosent for totalinflasjonen og fem prosent for kjerneinflasjonen, som i USA er ekskludert mat- og energipriser. På månedsbasis var det ventet en oppgang både for total- og kjerneinflasjon på 0,2 prosent, ifølge Bloomberg-estimater.

Årsveksten i konsumprisene er nå på sitt laveste på mer enn to år.

Inflasjonstallene kommer bare to uker før Federal Reserve legger frem sin neste rentebeslutning, der det nesten er fullt priset inn en økning på 0,25 prosentpoeng. Styringsrenten i USA er for øyeblikket i intervallet mellom fem og 5,25 prosent.

Både to- og tiårsrenten falt markant etter tallslippet. Kronen styrket seg mot dollaren.

På vei ned

Sentralbanksjef Jerome Powell og flere av hans utenlandske kolleger har de siste ukene vært tydelige på at rentene kommer til å forbli høye så lenge inflasjonen også er høy.

Likevel har de siste månedene vist lovende tegn i USA.

Siden totalinflasjonen toppet ut på rett over ni prosent i fjor sommer, har det vært en konstant nedgang i prisveksten, noe som har fått markedet til å prise inn rentekutt i USA før noen av de andre store sentralbankene. I skrivende stund tror markedet det vil skje i juni neste år.

Samtidig skal det nevnes at det har vært store svingninger i markedets forventninger til når Fed kan komme til å sette en definitiv strek for denne innstrammingssyklusen. På starten av året var det priset inn en liten mulighet for rentekutt allerede på starten av neste år, men dette har blitt skjøvet ytterligere på i møte med bankkrisen i mars, og påfølgende måneder med vedvarende prisvekst.

Der totalinflasjonen har vist positive tegn til å være på vei nedover, har imidlertid kjerneinflasjonen bitt seg fast på et høyt nivå de siste månedene.

I USA justeres underliggende inflasjon for mat- og energipriser, og det er nettopp mangelen på en lignende nedgang her som har fått Powell og andre hauker i rentekomiteen til å gi klar beskjed om at rentene vil forbli høye så lenge det er nødvendig. Det behøver imidlertid ikke å bety at det må komme flere rentehevinger, men kan bety at man blir værende lenger på de nåværende nivåene enn man tidligere hadde sett for seg.

Ingen bedring på kort sikt

I en morgenrapport onsdag påpekte meglerhuset SEB at den månedlige endringen i kjerneinflasjonen i flere land har holdt seg stabil på 0,4 prosent det siste halve året, der økte leiekostnader har bidratt mye.

Det ventes ikke at situasjonen vil snu merkbart på kort sikt, het det.

– På lengre sikt er det imidlertid flere indikatorer som kan peke mot en fortsatt nedgang i inflasjonen. Våre prognoser tilsier at kjerneinflasjonen vil falle i et større tempo fremover, selv om høy lønnsvekst utgjør en viss risiko, skrev SEB, som venter en totalinflasjon på tre prosent og en kjerneinflasjon på under fire prosent ved utgangen av 2023.

En viktig grunn til hvorfor totalinflasjonen har falt mer enn kjerneinflasjonen er ikke bare på grunn av at energiprisene, som skjøt til værs i fjor, har kommet ned. De store prisøkningene som ble registrert i 2022 målt mot 2021, vil falle ut av oversiktene etter hvert som vi kommer lenger ut i 2023 – også kjent som basiseffekter.