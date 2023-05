Artikkelen fortsetter under annonsen

USAs sentralbank Federal Reserve vil etter alle solemerker komme med nok et rentehopp når den pengepolitiske komiteen presenterer sin beslutning onsdag kveld norsk tid.

Dersom økningen på 0,25 prosentpoeng blir et faktum vil styringsrenten i USA kommer opp i intervallet fem til 5,25 prosent og renten vil med det ha blitt hevet ti ganger på rad på litt over ett år.

Et styringsrenteintervall på mellom fem og 5,25 prosent vil være det høyeste siden midten av 2007.

Rentebeslutningen fra Fed kommer bare et døgn før Norges Bank legger frem sin rentebeskjed torsdag formiddag og Den europeiske sentralbanken (ECB) bare noen timer senere.

Ny bankkollaps

Den pengepolitiske komiteens to dager lange møte kommer på halen av nok en bankkollaps i USA. Tidligere i uken tok sikringsfondet FDIC kontroll over First Republic Bank og solgte den så raskt videre til JP Morgan.

First Republic ble dermed den tredje banken på to måneder som gikk under etter de hektiske ukene i mars da både Silicon Valley Bank og Signature Bank havnet under offentlig administrasjon. Nødgrepene for de to sistnevnte kom som kjent bare dager før Fed la frem sin forrige rentebeslutning.

I markedet prises det for øyeblikket inn en sjanse for et rentekutt allerede på møtet i september. Det vil derfor knyttes stor spenning til hva sentralbanksjef Jerome Powell kommer med av signaler på pressekonferansen etter offentliggjøringen av beslutningen i kveld.

– Det er vanskelig å tippe eksakte formuleringer, men hovedforventningen er heving på 0,25 prosentpoeng i dag. Spørsmålet er hvordan Fed formulerer seg med tanke på veien videre, sier Handelsbanken Capital Markets' sjeføkonom Marius Gonsholt Hov.

Han legger til:

– Dersom det kommer formuleringer som åpner for en betinget sannsynlighet for nok en økning vil det bli tolket i haukete retning. Motsatt vil signaler om at toppen er nådd bli tolket duete, sier Gonsholt Hov som understreker at han ikke tror det vil komme signaler om kutt nå, tross prisingen i markedet.

Begrepene haukete og duete er to oppfatninger om hvor renten skal som følge av den økonomiske utviklingen. Mens haukete betyr at rentene må være høye for å holde eller få inflasjonen lav, betyr duete at rentene må holdes lave som følge av lavt inflasjonstrykk.

Tidligere denne uken gikk en håndfull demokrater i USA ut og ba Powell om å «avstå» fra ytterligere hevinger, sammen med en advarsel om at flere renteøkninger kan forårsake en resesjon som vil «sende flere millioner ut i arbeidsløshet og knuse små bedrifter».

Ifølge «Fed-eksperter» ligger det ikke an til noen krumspring fra Powell og det ventes at Fed vil holde seg til tidligere formuleringer eller bare gjøre mindre endringer, skriver Financial Times.

– Siden i går er markedet blitt styrket i troen på at toppen er nådd etter den fornyede uroen blant flere regionale banker, sammen med tegn til avkjøling i arbeidsmarkedet i USA. At det nå prises inn en liten sannsynlighet for et kutt allerede til høsten gjør at det store spørsmålet blir: «Hvor mye mer trenger man å stramme inn?», sier sjeføkonom Gonsholt Hov.

Av referatet fra møtet i mars kom det i midten av april frem at sentralbanken venter en mild resesjon i andre halvår av 2023.

Bør ikke ha dempet bekymringen

SEB mener på sin side at toppen blir nådd med en heving på 0,25 prosentpoeng i kveld og at Fed vil bekrefte dette i en såkalt «nøytral guiding». Meglerhuset viser til den pengepolitiske komiteens anslag i mars om ytterligere én heving, til tross for at blant annet inflasjonstall siden den gang ikke har dempet bekymringer rundt prisveksten.

I mars endte den på fem prosent på årsbasis, en tydelig nedgang fra årstakten på seks prosent i februar.

Samtidig har ytterligere uro i banksektoren fått markedet til å skjelve.

– Fed vil sannsynligvis gjenta at et strammere kredittmarked vil fortsette å tynge økonomien, noe som vil gjøre det unødvendig med flere innstramninger i pengepolitikken, heter det i en analyse.

Meglerhuset er klar på at spørsmål rundt situasjonen for landets banker og potensiell fare for spredning vil stå i førersetet på pressekonferansen til Powell. SEB tror Fed vil begynne rentekuttene i løpet av fjerde kvartal i år.

Feds beslutning kommer altså dagen før Norges Bank og ECB legger frem sine beslutninger. Fra begge er det ventet økninger på 0,25 prosentpoeng.

– Utfordringen for Norges Bank er en rentedifferanse som er i disfavør den norske kronen. Det virker sannsynlig med en oppjustering av rentebanen på møtet i juni, sier sjeføkonom Gonsholt Hov.

