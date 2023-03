Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er små bevegelser i både korte og lange amerikanske renter onsdag morgen norsk tid, 12 timer før Federal Reserve kommer med sin andre rentebeslutning for året.

Tiårsrenten ligger i skrivende stund på rundt 3,5 prosent, mens toårsrenten, som er mer sensitiv for kortsiktige forventninger til rentesettingen i USA, er på rundt 4,1 prosent. Det er med andre ord avventende stemning i markedet før Jerome Powell skal legge frem det som vil bli blant det siste års tettest fulgte pressekonferanser.

I skrivende stund prises det inn over 80 prosent sannsynlighet for en økning på 0,25 prosentpoeng, og like i underkant av 20 prosent sannsynlighet for at renten holdes i ro. Før møtet er styringsrenten i USA i intervallet 4,5 til 4,75 prosent. Det kommer også nye prognoser fra Fed onsdag kveld.

Etter dramaet i banksektoren de siste par ukene har imidlertid flere tatt til orde for at sentralbankene burde sette renteøkningene på pause. Likevel slo Den europeiske sentralbanken til med en dobbel renteheving i forrige uke, tross uroen som etter hvert spredte seg til kontinentet.

Samtidig er inflasjonen i USA stadig over målet, og var i februar på seks prosent.

Obligasjonsfellen

Det var i en nisjebank i USA det hele startet i begynnelsen av mars.

Silicon Valley Bank stupte på børs etter å ha kunngjort et realisert tap på salg av statsobligasjoner på nesten to milliarder dollar, etter at banken plutselig fikk behov for kapital. Kunder hadde tatt ut penger i rask fart, og samtidig som at innskuddene ble færre satt SVB brått i en skvis.

Det førte til at aksjekursen stupte da selskapet meldte at det måtte ut i markedet for å hente ny kapital. Bare et par dager senere tok sikringsfondet FDIC over banken, og på slutten av forrige uke åpnet morselskapet SVB Financial Group en konkursbeskyttelsesprosess (Chapter 11) i New York.

Bakgrunnen for det hele var at bankvirksomheten satt på en stor portefølje med lange amerikanske statsobligasjoner, som stupte i verdi når renten har steget de siste par årene. Banken hadde bokført disse obligasjonene som om de skulle holdes til forfall, men da kundene ville ta ut innskuddene måtte banken dermed realisere store tap.

Amerikanske medier har i etterkant av kollapsen omtalt at flere venturefond ba sine porteføljeselskaper om å ta pengene ut av SVB, i frykt for en kollaps. Dermed var «bank runet» et faktum.

Som en del av redningsaksjonen ble alle innskyterne reddet, mens aksjonærer og visse kreditorer tok tapet. I etterkant har amerikanske myndigheter vært snare med å love sikring av innskudd også hos andre mindre banker i landet, og senest tirsdag uttalte finansminister Janet Yellen at staten er klar til å gripe inn dersom flere skulle bli utsatt for store og plutselige uttak.

Smitteeffekten

Minikrisen i USA smittet etter hvert over til Europa, og bekymringen i markedet var at flere banker, i likhet med SVB, satt på store urealiserte tap på lange obligasjoner.

Etter noen dramatiske børsdager, der flere milliarder i innskudd forsvant ut og aksjekursen raste, ble det søndag klart at Credit Suisse kjøpes av rivalen UBS.

Rett i etterkant av at oppkjøpet ble klart gikk den sveitsiske sentralbanken ut sammen med sentralbankene i USA, Storbritannia, Canada, eurosonen og Japan og sa i en felles uttalelse at det vil bli tatt nye grep som var ment å roe ned situasjonen i banksektoren.