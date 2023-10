Artikkelen fortsetter under annonsen

Wall Street falt fra start fredag, men en time inn handelsdagen senket skuldrene seg og det så lysere ut for de tre nøkkelindeksene. Et analytikergruppe hos ABN Amro sier til Bloomberg at USA befinner seg i en «goldilocks-scenario» med et jobbmarked, som fortsetter å være stramt, og en avtagende inflasjon – noe som gir håp om en myk landing for investorene.

Slik så det ut ved endt handelsdag klokken 22.00 norsk tid:

Teknologiindeksen Nasdaq steg 1,6 prosent

Industriindeksen Dow Jones steg 0,8 prosent

Den brede S&P-indeksen steg 1,1 prosent

Ved børsåpning var det rentefrykt å spore blant investorene etter å ha fått servert ferske sysselsettingstall. En time før handelsstart kom tallslippet markedsaktørene har ventet på hele uken, «nonfarm payrolls», eller antall nye jobber skapt i USA utenfor jordbrukssektoren.

Fasiten viser at det ble skapt 336.000 jobber utenfor jordbruket i USA i september. Markedskonsensus lå på 170.000 i forkant, ifølge Trading Economics. For august ble det opprinnelige tallet på 187.000 nye jobber revidert opp til 227.000.

- Blåser alle av banen

Tallslippet er tett fulgt av verdens finansmarkeder og regnes som en viktig temperaturmåler på den amerikanske økonomien. Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken sier at en renteheving er mer aktuelt igjen.

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken.

– Dette er et tall som blåser alle av banen, sier Hov.

Han sier dagens sysselsettingstall kombinert med haukeaktige utspill fra flere representanter fra Fed den siste tiden er med på å øke sannsynligheten for en ny renteheving. Rentemarkedet har økt sannsynligheten for en renteheving fra Fed både på møtet i november og på møtet i desember.

I skrivende stund er det priset inn 32 prosent sannsynlig for at styringsrenten heves på Fed-møtet i november.

– Selv om renten alt er på et nivå som skal være godt innstrammende, er dagens tall nok en bekreftelse på at renten ikke er høy nok, sier Hov.

Rentene bykser

Renten på både to- og tiårs statsobligasjoner i USA gjorde et umiddelbart byks i etterkant av de sterke jobbtallene.

– Dette viser at det fremdeles går godt i amerikansk økonomi, og gir bare bensin på bålet for oppgangen i lange renter. De har mer å gå på, noe disse tallene bidrar til, sier Dane Cekov i Nordea Markets.

Tiårsrenten hoppet opp til rundt 4,83 prosent, mens toårsrenten steg til rundt 5,14 prosent. Dollaren styrket seg også umiddelbart mot euro.

– Nå endres forventningene, og det slår ut i markedet for lange renter. Jeg tror dette kommer til å fortsette en stund til, men jeg blir veldig overrasket om dette narrativet om behovet for høyere renter er til stede om et halvt år eller et år, sier Cekov.

Går mot fall for amerikanske aksjer

Futures-indeksene for amerikansk aksjemarked gjør et markert dropp kort tid etter tallslippet, en snau time før børsåpning. Både S&P 500, Nasdaq Composite og Dow Jones ligger an til markante fall fredag.

– Gitt den voldsomme oppgangen i lange renter i det siste, skal diskonteringsrenten for fremtidig inntjening – og verdsettelsen av aksjer – endres. Dersom denne oppgangen fortsetter, skal man ikke utelukke en korreksjon i aksjemarkedet, sier Cekov.

Kraftig oppgang i statsrentene

Amerikansk arbeidsmarked har langt på vei trosset den voldsomme renteoppgangen Fed har satt i gang det siste drøye året, og «nonfarm payrolls»-rapporter har jevnt og trutt slått forventningene.

I det siste har lange amerikanske statsrenter steget kraftig, dels som følge av at markedet i stort innser at amerikansk økonomi både tåler og trenger høy rente i lengre tid, ifølge DNB Markets-økonom Ingvild Borgen.

Inn mot tallslippet har renten på amerikanske statsobligasjoner med ti års løpetid krøpet opp et par basispunkter til omkring 4,74 prosent. Tidligere i uken var «tiåringen» oppe og snuste på 4,9 prosent.

– Om Fed kommer til å heve en gang til i år er mer usikkert, men de er nok fornøyde med at de lange rentene har steget så mye. De lange har større betydning for økonomien enn korte renter, gitt hvor stor del lange renter amerikanske husholdninger sitter på, sier Cekov.

– For Norges Bank er dette utfordrende fordi det drar opp dollarkursen, legger han til.

