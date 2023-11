Artikkelen fortsetter under annonsen

De månedlige inflasjonstallene PCE (Core Personal Consumption Expenditure) fra offentlige amerikanske statistikkmyndigheter kom inn 0,2 prosent for oktober fra september, som var helt som ventet. På årsbasis er prisene opp 3,5 prosent, ned fra 3,7 prosent i september.

– PCE-tallene kom inn mer eller mindre som ventet av markedet, sier seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken.

Seniorøkonom Sara Midtgaard Handelsbanken mener toppen er nådd.

PCE-tallene måler den såkalte kjerneinflasjonen, der man stripper bort varer som har en tendens til å svinge så mye og raskt at de ødelegger for statistikken, som matvarer og drivstoff.

PCE-tallene er sentralbanken Feds foretrukne mål på inflasjonen, og ettermiddagens tall bekrefter en langsomt nedadgående trend for prisstigningen i USA. Tilbake i april var inflasjonen på 4,7 prosent på årsbasis.

Sentralbankens inflasjonsmål er på to prosent.

– Utviklingen i månedsveksten for både total PCE og kjernen begynner å tilsvare en årlig vekst som er nær inflasjonsmålet, sier Midtgaard.

Er rentetoppen nådd?

– Rentetoppen i USA er nok nådd for denne gang, sier Midtgaard.

Inflasjonen er den viktigste faktoren som nå bestemmer rentenivået i USA. Styringsrentene ligger nå på mellom 5,25 og 5,50 prosent, det høyeste nivået på to tiår.

Stadige drypp med tall og statistikk antyder at inflasjonen er på vei ned og snart under kontroll. Dét igjen betyr at man nærmer seg rentetoppen, og kanskje alt har nådd den.

Det er ventet at Fed holder rentene uendret på årets siste rentemøte nå i desember. Analytikere, økonomer og investorer har i hele høst kommet med sine spådommer på når Fed igjen kan begynne å sette rentene ned igjen. Det er et slags konsensus om at de første rentekuttene fra Fed kan komme sent på vinteren eller til våren, muligens på rentemøtet i mai. De fleste er enige om at rentebanen vil gå svakt nedover, og at det vil ta tid før rentene kryper nedover mot mer komfortable nivåer på to-tre prosent.

Dagens inflasjonstall tyder i hvert fall på at rentetoppen nå er nådd.

– Selv haukene i Fed-leieren snakker nå om at renten er på et såpass innstrammende nivå slik at de kan få inflasjonen ned til to prosent på sikt. Markedet er nå svært optimistisk til rentekutt neste år og priser inn nærmere fem kutt, i kontrast til Fed som venter to kutt, sier Midtgaard.

Praksis er 0,25 prosentpoeng per kutt, noe som kan bety en styringsrente ned mot 4,0 prosent ved utgangen av neste år, hvis markedet får rett.

Det er i så fall godt nytt også for svette norske lånekunder. Amerikanske renter er de viktigste i verden, og de smitter over til hele den globale økonomien, også til Norge.

Nye amerikanske arbeidsledighetstall for sist uke var omtrent som ventet, opp 7000 til 218.000. Også dette var helt som ventet.

Nye amerikanske arbeidsledighetstall for sist uke var omtrent som ventet, opp 7000 til 218.000. Også dette var helt som ventet.

Tallene blir meget godt mottatt i markedene, og med ikke så lite lettelse. Amerikanske børsindekser stiger i førhandelen og det ligger an til en historisk god november-måned på Wall Street.