Inflasjonstallene ble i utgangspunktet godt tatt i mot av investorene, og Wall Street åpnet opp på månedens siste dag. Slik endte det for de ledende amerikanske børsindeksene:

Industritunge Dow Jones ned 0,47 prosent.

Teknologiindeksen Nasdaq opp 0,14 prosent.

Den brede S&P 500-indeksen ned 0,0,27 prosent.

Det er frykten for en såkalt shutdown som nå dominerer i markedene. Fristen for politikerne i Washington å komme til enighet er neste helg, og ingenting tyder på at man her vil komme til et kompromiss.

En shutdown betyr at finansieringen av føderale funksjoner stopper, noe som gjør at de fleste av disse funksjonene vil stenge, med påfølgende skader for økonomien.

Inflasjonen under kontroll igjen

Prisveksten i USA var på 3,5 prosent på årsbasis i august, fremgår det av ferske PCE-tall torsdag ettermiddag. Det var helt som ventet på forhånd. I juli var tolvmåndersveksten 3,3 prosent.

Kjerne-PCE, som ekskluderer energi- og matvarer, ble målt til 3,9 prosent på årsbasis – også dette helt som ventet. I juli var kjerneinflasjonen på 4,2 prosent.

PCE-tallene blir ofte omtalt som Feds foretrukne måling av inflasjonen, og skiller seg fra tradisjonelle kpi-tall på flere måter. I motsetning til konsumprisindeksen (kpi) justeres vektingen av varer og tjenester i PCE for å ta opp endringer i folkets forbruksvaner.

De ordinære konsumpristallene viste en tolvmåndersvekst på 3,7 prosent i august. Kjerneinflasjonen endte på 4,3 prosent.

Er rentetoppen nådd?

Handelsbankens sjeføkonom, Marius Gonsholt Hov, tolker PCE-tallene som positive nyheter.

– Kjerneinflasjonen fikk en månedsvekst på 0,1 prosent, men var ventet litt høyere, og det sier noe om hvor årsveksten er på vei fremover. Hvis du regner om kjerneinflasjonens månedsvekst, har vi en inflasjon på 2,2 prosent som årlig rate, målt over de tre siste månedene.

Den amerikanske sentralbanken (Fed) har et langsiktig inflasjonsmål på to prosent, målt år over år.

– Det dette forteller oss, er egentlig at kjerneinflasjonen klart er på vei ned. At årsveksten er høy preges litt av nivåene vi har kommet til. Men hvis kjerneinflasjonen fortsetter med den farten her fra måned til måned, vil også årsveksten falle klart mer enn vi har sett.

Før PCE-tallene priset markedet inn 40 prosent sannsynlighet for at det blir en renteheving til før året er omme, der det er større sannsynlighet for en desember-heving enn en november-heving. Markedsprisingen var lite endret etter PCE-tallene.

– Markedet heller mot at rentetoppen er nådd, men det er fortsatt reell risiko for en siste heving. På marginen reduserte PCE-tallene sannsynligheten for at det blir en ytterligere heving, sier Hov.

Flere viktige tall

På bare halvannet år har Fed hevet renten fra null til et intervall på 5,25-5,5 prosent. Sentralbankens styringsrente kan ha nådd toppen for denne gang, selv om sentralbanksjef Jerome Powell holder døren åpen for nok en heving.

Fed har hatt en «datadreven» tilnærming til rentesettingen det siste året, som vil si at sentralbanken gjør løpende vurderinger basert på økonomiske data. Det er fortsatt mange sentrale nøkkeltall som skal publiseres før neste rentemøte, blant annet om inflasjon, sysselsetting og lønnsvekst.

Fredag formiddag viste foreløpige tall fra Eurostat at inflasjonen i eurosonen var på 4,3 prosent i september. Det er det laveste nivået siden oktober 2021. Kjerneinflasjonen endte på 4,5 prosent.