Biden er på vei hjem fra G7-toppmøtet i Japan og snakket med McCarthy på telefon fra presidentflyet Air Force One.

McCarthy opplyser at han og Biden skal ha et møte om saken mandag ettermiddag. Et møte med de republikanske forhandlerne er planlagt senere søndag.

Den republikanske flertallslederen sier han understreket overfor presidenten at det må kuttes i pengebruken.

– Senatet trenger kanskje ikke hele uken, slik jeg ventet, på å godkjenne en avtale om gjeldstaket, sier McCarthy.

Før avreisen holdt Biden en pressekonferanse der han avviste Republikanernes krav og kalte dem «ærlig talt uakseptable». Han understreket likevel at det var tid til å finne en løsning.

– Det er tid for at motparten går bort fra sine ekstreme posisjoner, sa han, og lovet å snakke direkte med McCarthy. Det ser altså ut til å ha brakt ny bevegelse i forhandlingene.

– Endelig frist

USAs finansminister Janet Yellen uttalte seg også om situasjonen søndag. Hun understreket at 1. juni er «endelig frist» for å heve gjeldstaket i USA.

– Jeg skal fortsette å holde Kongressen oppdatert, men jeg tror dette blir en vanskelig tidsfrist, sier Janet Yellen søndag i programmet Meet the press på NBC i USA.

– Oddsene for at vi klarer å betale alle regningene våre fram til 15. juni er ganske lav, slik jeg vurderer det, sa hun, med henvisning til hva som vil skje hvis partene ikke kommer til enighet.

Under pressekonferansen søndag sa Biden også at han vurderte en obskur paragraf i det 14. tillegget i den amerikanske grunnloven.

Her heter det at gyldigheten av USAs statsgjeld «ikke skal trekkes i tvil». Noen har tolket dette som at presidenten kan ha myndighet til å omgå Kongressen og heve gjeldstaket på egen hånd.

– Jeg tror vi har myndighet til det. Spørsmålet er om det kan gjøres og om dette kan tre i kraft tidsnok, sa Biden, og påpekte muligheten for at en slik beslutning kan bli utfordret i rettsvesenet.

Droppet reiser

Bidens planer om å reise fra Japan til Papua New Guinea og Australia ble droppet som følge av de fastlåste gjeldsforhandlingene.

Kritikerne mener det forsterker inntrykket av at Biden er en svekket leder i et splittet land som vakler fra en krise til den neste, mens verden ser på i undring.

USAs sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan avviser imidlertid dette, og sier at Biden tok ledelsen på G7-møtet i saker som forholdet til Kina, krigen i Ukraina, klimakrisen og andre spørsmål.

– President Biden har vært i stand til å ta ledelsen på den globale scenen og samtidig engasjere seg for å hindre at USA misligholder statsgjelda, sa Sullivan.

Vektstang

Heving av gjeldstaket er en årviss øvelse i Washington og har vært gjennomført hele 78 ganger siden 1960.

De stadig mer høyreorienterte Republikanerne har imidlertid presset på for å gjøre trusselen om mislighold til en politisk vektstang for å tvinge Biden til å gå med på utgiftskutt.

Før Biden tok fatt på hjemreisen fra Hiroshima søndag, så forhandlingene ut til å ha kjørt seg fast. To forhandlingsmøter fredag endte uten resultat, og lørdag ble det ikke avholdt offisielle møter.