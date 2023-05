Artikkelen fortsetter under annonsen

Den tidligere fristen gikk ut 1. juni, og det ble fredag meldt om vanskelige møter og utestående spørsmål.

I et brev til republikanernes leder Kevin McCarthy advarte Yellen fredag ettermiddag lokal tid om at USA kan komme til misligholde sine låneforpliktelser, dersom det ikke blir enighet om heving av gjeldstaket, som bestemmer hvor mye penger USA kan låne.

«I løpet av uken 5. juni, skal Finansdepartementet foreta betalinger på anslagsvis 92 milliarder dollar i betalinger og overføringer. Våre forventede midler vil være utilstrekkelige for å oppfylle alle disse forpliktelsene», heter det i brevet.

Konsekvensene hvis man ikke kommer til enighet kan bli en såkalt «shut down» der føderale myndigheter stenger funksjoner og sender ansatte hjem, og i ytterste konsekvens at USA misligholder sine betalingsforpliktelser. Yellen har advart om at det vil ha «katastrofale følger».

Fortsetter til helgen

Forhandlingene mellom demokratene og republikanerne fortsetter fredag, og partene skal bruke helgen til videre forhandlinger. Republikanernes speaker, Kevin McCarthy, har uttalt at han tror på en snarlig løsning.

«En løsning virker å være innen rekkevidde. Men politikerne har dårlig tid. Statens kontantbeholdning er snart brukt opp. hvis politikerne mislykkes i å nå en avtale kan effektene på økonomi og marked bli svært negative», skrev Nordea-økonomene Erik Bruce og Joachim Bernhardsen fredag.

DNs finansredaktør om USAs statsgjeld: – Vil være en økonomisk og finansiell katastrofe

Republikanerne vil ha utgiftene tilbake til 2020-nivå og fryse dem på dette nivået det kommende tiåret. Demokratene er ikke villige til så store kutt i offentlige utgifter. Dersom president Joe Biden må akseptere store budsjettkutt, vil også det kunne få negative effekter på økonomien, påpekte Nordea.

«Vi kan eventuelt vente oss stor uro i finansmarkedene, manglende utbetalinger av trygder, stopp i offentlige prosjekter og fall i bedrifts- og forbrukertillit. Sjansen for et slikt forløp er imidlertid liten.»

I aksjemarkedet var det liten grad av uro denne uken. Den brede S&P 500-indeksen steg marginalt fra start til slutt.

Overvåkning

Etter de amerikanske markedene hadde stengt onsdag ettermiddag, og før Asia åpnet torsdag morgen, sendte Fitch Ratings ut en advarsel om at de har plassert USAs kredittverdighet på overvåkning med negative utsikter.

– Rating Watch Negative gjenspeiler økt politisk polarisering som hindrer en avtale om å heve eller suspendere gjeldstaket, selv når x-datoen nærmer seg raskt, skriver Fitch, og henviser til den datoen når den amerikanske statskassen går tom for penger og ikke lenger kan oppfylle forpliktelsene sine eller pådra seg ny gjeld.

Fitch mener det fortsatt er mest sannsynlig at det vil komme en løsning før den såkalte x-datoen, som sannsynligvis er den 1. juni. Men, kredittvurderingsselskapet er klare på at risikoen for at det ikke blir en avtale før fristen har økt.

– Vi mener at risikoen for at gjeldstaket ikke blir hevet, eller suspendert, har økt, og at USA kan mislykkes med å innfri fristene for noen av sine forpliktelser, skriver Fitch.

De konkurrerende kredittvurderingsselskapene S&P Global Ratings og Moody's Investors Service har ikke kommet med tilsvarende advarsler. S&P Global Ratings fikk kritikk i 2011 da de nedgraderte den amerikanske AAA-ratingen da det var fare for mislighold. Den gang falt aksjemarkedet betraktelig.