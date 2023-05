Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs endte tirsdagen med en nedgang på 0,9 prosent, tynget av fall for flere av tungvekterne.

Equinor falt 1,6 prosent, mens både Autostore og Scatec endte ukens andre handelsdag ned over fire prosent. Yara falt på sin side over to prosent, mens Aker BP var ned 1,6 prosent. XXL endte tirsdagen med et kursløft på 18,3 prosent, tilsynelatende på nyheten om investeringen i Stormberg.

Før børsåpning slapp et knippe større selskaper kvartalstall blant disse stakk Orkla seg ut.

Dagligvareleverandøren leverte et resultat før skatt som med 1,7 milliarder dollar i første kvartal slo forventningene. Aksjen steg til slutt 7,5 prosent.

I kvartalstallene kommer det frem at selskapet økte driftsinntektene med 23 prosent til 15,8 milliarder kroner i første kvartal, og av det en organisk omsetningsvekst på 13 prosent. Veksten er drevet av prisøkninger for å kompensere for kostnadsvekst i verdikjeden, skriver selskapet.

Kronen styrker seg

Fra rekordsvake nivåer har kronen fortsatt å styrke seg. I morgentimene tirsdag skal det 11,58 kroner til for å kjøpe én euro. Den europeiske valutaen har på en uke blitt over 30 øre billigere.

Også mot amerikanske dollar og britiske pund har kronen styrket seg. Tirsdag koster én amerikansk dollar 10,54, og ett pund koster 13,30 kroner.

Kronen tar seg opp fra en lengre nedtur, som hittil i år har svekket seg mer enn 10 prosent mot euro og 7,4 prosent mot dollaren.

Den importveide kronekursen (I-44) er fortsatt svakere enn anslått av Norges Bank. Kronesvekkelsen som preget markedet de siste ukene fikk flere økonomer til å klø seg i hodet, for fallet i år har vært langt større enn man kunne forklare.

Oljeprisen opp fra forrige uke

Økonomene i Handelsbanken Capital Markets skrev i sin morgenrapport tirsdag at forrige ukes rentebeskjed fra Norges Bank kan ha gitt den norske kronen en fordel. De peker på sentralbanksjef Ida Wolden Baches uttalelser om at den svake norske kronen kan føre til en høyere rentebane.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– I kjølvannet av rentemøtene sist uke, både fra den amerikanske sentralbanken, den europeiske sentralbanken og Norges Bank, har den forventede rentedifferansen gått litt mindre i disfavør av den norske kronen, het det.

Markedet priser for fullt inn at rentetoppen i USA er nådd, samtidig som det venter første rentekutt allerede i september. Her hjemme derimot er det ventet flere renteøkninger, og markedet er delt mellom at styringsrenten skal settes opp to eller tre ganger til i år – det gir en økt rentedifferanse med fordel til den norske kronen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Samtidig har oljeprisen hittil denne uken steget over én prosent. Tirsdag stiger oljeprisen til 76 amerikanske dollar, etter å ha vært nede på om lag 71 dollar fatet onsdag forrige uke.

– Den norske kronen fått litt mer støtte de siste dagene, påpeker økonomene i Handelsbanken.

Seniorøkonom Knut. A Magnussen i DNB Markets skriver at oljeprisoppgangen er med å styrke kronen, samtidig opplyser han at noe av nedgangen i kronekursen kan skyldes at euroen svekket seg mot dollaren i går.

Uro i markedet

Parallelt med oljeprisoppgang og økt rentedifferanse mellom Norge og handelspartnere har de siste par månedene har budt på ellevill dramatikk i finansmarkedene, der bankene har stått i sentrum. Det hele begynte i mars med kollapsene i Silicon Valley Bank og Signature Bank, før Credit Suisse så ble slukt av rivalen UBS.

Uroen har sendt bankaksjer i USA ut i en berg-og-dalbane på børs, der flere regionsbanker har skiftet mellom kraftige fall og plutselige rykk andre veien. Den tett fulgte bankindeksen S&P 500 Financial Sector nærmer seg nå å falle under toppnivået fra 2007 som kom rett før finanskrisen året etter.

Et urolig aksjemarkedet er vanligvis dårlig nytt for den norske kronen, og ledende investorer og analytikere advarer nå om at bankkrisen langt fra er over.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.