Artikkelen fortsetter under annonsen

I løpet av kort tid har markedets forventninger til styringsrenten gått kraftig opp, samtidig er den norske kronen betydelig svakere enn Norges Bank har anslått.

Sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank1 er klar i sin tale og har lenge advart om at kronekursen kan bli så svak at sentralbanken må heve renten for å forsvare kronekursen, slik Norges Bank også måtte gjøre på starten av 90-tallet.

Hun tror sentralbanken vil gå for en såkalt dobbel renteheving på 0,5 prosentpoeng på neste rentemøte om to uker.

– Norges Bank må på banen, og snakke om at dette handler om konkurransekraften i norsk økonomi og incentiv til kapital som brukes produktivt. Hvis den europeiske og amerikanske sentralbanken går for en dobbel renteheving nå, kan den norske kronen svekke seg enda mer, sier hun.

Den norske kronen er nå 4,5 prosent svakere enn det Norges Bank anslo i desember.

En svakere krone fører blant annet til at varene som importeres fra utlandet blir dyrere, og vil således føre til økt importert prisvekst.

«Fundamental utfordring»

Holvik viser til at en svak krone vil øke verdien av Oljefondet, og at regjeringen dermed i henhold til handlingsregelen ta mer penger inn i statsbudsjettet. Men ifølge Holvik vil det over tid føre til en gradvis svekkelse av konkurransekraften til norsk økonomi.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Faren er at det blir en spiral med stadig svakere kronekurs, som smitter inn i høyere pris- og lønnsøkning i økonomien, samtidig som handelsbalansen utenom olje svekkes videre, sier Holvik.

Sjeføkonomen mener det er en klar negativ trend for den norske kronen fremover, og kaller det «en fundamental utfordring i norsk økonomi».

Hopp i renteforventningene

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets sier reprisingen i markedet gjør at man ikke kan utelukke at Norges Bank vil heve styringsrenten med 0,5 prosentpoeng allerede på sitt neste rentemøte om to uker.

Hov sier markedet alt priser inn at det er en god mulighet for at styringsrenten ligger på 3,75 prosent allerede i juni.

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken. (Foto: Fartein Rudjord) Mer...

Dersom styringsrenten blir så høy, vil boliglånsrenten kan komme opp i intervallet 5,0-5,25 prosent.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Tirsdag denne uken uttalte den amerikanske sentralbanksjefen Jerome Powell at rentetoppen i USA vil sannsynligvis bli høyere enn tidligere antatt, noe som også åpner for større rentehopp fremover. Det førte til store bevegelser på aksjemarkedene verden over.

– Det var utslagsgivende når en tung kanon som Powell kommer med slike uttalelser. Man trodde jo egentlig man var forbi det tidspunktet med større rentehevinger, sier Hov.

I fjor hevet Norges Bank styringsrenten med 0,5 prosentpoeng i juni, august og september – før den i november gikk tilbake til å øke med 0,25 prosentpoeng, som historisk har vært normalen.

Hov peker på at renteforventningene her hjemme er lavere enn i USA, Sverige og eurosonen.

– En situasjon med høy kjerneinflasjon og svak krone gjør jobben tyngre for Norges Bank. Dersom Norges Bank ikke trekker opp rentebanen, risikerer vi en enda svakere krone og enda sterkere importpriser, sier Hov.

Kan vippe

– I løpet av neste uke kommer det en rekke tall både her hjemme og blant våre handelspartnere. Skulle disse tallene bli sterke, kan det gjøre at Norges Bank vipper opp til en dobbel renteheving. De har ikke flagget denne muligheten, men i det klimaet vi er i nå er det ikke umulig, sier Hov.

Her hjemme legges inflasjonstallene for februar frem på fredag. Det samme gjør amerikanske arbeidsmarkedstall. I tillegg publiseres Norges Bank-undersøkelsen fra Regionalt nettverk tirsdag i neste uke. I neste uke kommer det også amerikanske inflasjonstall for februar.

Les også: NHO oppjusterer prognosene for norsk økonomi

Hov og Holsvik er ikke alene om å vente doble rentehevinger. Nordea-økonomene skrev i en oppdatering onsdag at de mener Norges Bank kan måtte gå tilbake til rentehevinger på 0,5 prosentpoeng, såkalte doble rentehevinger, dersom sentralbanken ønsker å bremse kronesvekkelsen.

Kjetil Olsen, sjeføkonom i Nordea, sier at kronekursen er under sterkt press, og at det er fullt mulig at Norges Bank tyr til en dobbel renteheving om to uker.

– Markedet venter nå at rentetoppen skal opp til 3,75 prosent, og til tross for at det er en forventning at Norges Bank skal oppjustere ett helt prosentpoeng har den norske kronen svekket seg, sier Olsen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.