Kronesvekkelsen fortsatte med full styrke onsdag. De siste dagene har kursen vaket like under 11 kroner per dollar, men onsdag passerte den 11-merket før den i løpet av ettermiddagen krøp litt ned igjen. Bare syv dager har dollaren vært like dyr. Sist gang kronen var like svar mot dollar var 28. september i fjor da den intradag traff en topp på 11,0090 kroner.

Utenom det gjenstår koronakronesmellen i mars 2020 som den svakeste kursen noensinne. På det verste kostet en dollar da 12,1159 kroner.

Den norske kronen har også svekket seg mot andre valutaer de siste dagene, men akkurat mot dollar er det en kombinasjon av den amerikanske valutaen også har styrket seg bredt de siste dagene.

Gjeldstaket

Valuta- og rentestrateg Ingvild Borgen Gjerde sier at dollarstyrkingen blant annet er et tegn på at markedsaktørene ikke frykter mislighold i amerikansk statsgjeld.

– Det er også et resultat av at renteforventningene i USA har steget i det siste. Renteutsikter i USA sett opp mot Europa er blitt veldig viktig for dollaren. Nå har renteutsiktene steget i USA, og da påvirker det dollar, sa hun.

Flere årsaker

Forklaringen på den svake kronen er sammensatt. Tradisjonelt sett har kronen vært tett knyttet opp mot bevegelsene i oljeprisen, men nå peker økonomene på at flere faktorer tar plass.

Særlig trekkes rentedifferansen mellom Norge og handelspartnere frem.

Kronesalgene fra Norges Bank trekkes også frem som en driver på nedsiden. I tillegg en den norske kronen en liten valuta som er mer utsatt for uro i finansmarkedene.

