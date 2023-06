Artikkelen fortsetter under annonsen

Italia, mai 2023: myndighetene kaller inn til krisemøte om prisene på pasta. Italienernes «folkemat» er blitt nær 20 prosent dyrere det siste året. Men regjeringen vil ikke regulere prisene. Nå maner en forbrukerorganisasjon til en ukes lang pastastreik.

Pastakrisen kommer på toppen av en generell prisstigning på 8,1 prosent i mai. For student Iver Inderhaug (24) er det dobbel smerte. Han må nemlig forholde seg til en krone som bare er blitt svakere og svakere.

– Mye billige middager

– Den har gjort oppholdet betydelig dyrere. Det er en økning på 20 prosent. Det er noe man merker når man allerede har en stram studentøkonomi, sier Inderhaug.

Han studerer statsvitenskap på fjerde året og er på utveksling i Roma. Da han søkte utveksling i fjor høst kostet en euro under ti kroner. Nå koster den 11,50 kroner. For et par uker siden kostet den over 12 kroner.

Inderhaug har måttet tilpasse seg.

– Jeg har måttet forsøke å spare der man spare kan. Det blir mye billige middager og mindre kos enn man hadde håpet på, sier han, og fortsetter:

– Vi er en norsk gjeng her nede. Vi prater en del om det. Folk klarer seg på ulike måter. Noen tar jobber og noen får støtte fra foreldre.

– Nå går oppholdet mot slutten, men utenlandsferie i sommer er uaktuelt sånn det er nå, sier Inderhaug, som straks er ferdig med utvekslingen.

Mer pågang

I tillegg til lån, kan studenter som skal betale skolepenger få støtte til det fra Lånekassen. Disse kan bli valutajustert under visse vilkår. Basislånet valutajusteres ikke.

President i Samskipnaden for norske studenter i utlandet (Ansa), Anna Handal Hellesnes, sier de får enda flere tilbakemeldinger enn det som er vanlig fra studenter som synes det er veldig utfordrende å få ting til å gå rundt.

– Noen melder blant annet til oss at de hopper over et måltid. Veldig mange sier de er avhengige av å bruke sparepenger eller å låne penger hjemmefra, dersom de har muligheten til det, sier Hellesnes.

– Det påvirker også studiene når man er i en sårbar økonomisk situasjon, sier hun.

Skal man feste sin lit til markedet, er det ingen utsikter til at kronen skal bli veldig sterk igjen. Median-anslaget fra et titall investeringsbanker ligger på 10,50 kroner for en euro i 2024 og 10,20 kroner i 2025, ifølge Bloomberg. Markedet priser med 75 prosent sannsynlighet inn at kursen ligger på mellom 10 og 13,2 kroner ved utgangen av 2024.

– Voldsom bevegelse

– Jeg tror det blir en berg-og-dal-bane for kronekursen i løpet av sommeren, sier makro- og valutastrateg Dane Cekov i Nordea Markets.

– Sannheten er at det mest sannsynlig blir verre før det blir bedre for kronekursen, sier makro- og valutastrateg Dane Cekov. (Foto: Mikaela Berg) Mer...

For bare to uker siden kostet en euro 12,06 kroner. Nå har den dumpet ned til 11,50 kroner – en svekkelse på over 50 øre.

– Det er en voldsom bevegelse, sier Cekov, som lister opp et par årsaker til kronestyrkelsen.

Inflasjonen i mai var langt høyere enn Norges Bank hadde sett for seg. I ettertid har rentene steget mye. Markedet priser nå inn rundt 30 prosent sannsynlighet for at det kommer et dobbelt rentehopp på neste møte og en rentetopp på litt i overkant av fire prosent.

Cekov påpeker videre at mange investorer har veddet mot kronekursen i år. Når det da kommer positive nyheter, og hvis shortposisjonene skal dekkes inn, må investorene kjøpe kroner. Når alle skal ut døren samtidig blir det trangt, og da vil det gi ekstra fart til kronen.

Men, han tror ikke det vil vare.

– Vi ser det som mer sannsynlig at kronen over sommeren vil være svakere enn dagens nivå, sier valutastrategen.

I de lange prognosene ser ikke Nordea en euro under 11 kroner før i slutten av neste år. Cekov tror mange av faktorene som har gitt oss svakere krone nå, vil snu over tid.

– Vi venter en mindre svak krone mot slutten av neste år, men sannheten er at det mest sannsynlig blir verre før det blir bedre for kronekursen, sier han.