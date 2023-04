Artikkelen fortsetter under annonsen

Fra allerede rekordsvake nivåer, svekket kronen seg enda mer da markedene åpnet etter påsken.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets beskrev svekkelsen som «mystisk». Valutaekspert Tor Vollaløkken er klar i sin analyse av bevegelsene:

Han mener svekkelsen skyldtes store valutatransaksjoner som ble gjort av utlendinger under påskeferien.

– Påsken er alltid et interessant scenario for investorer, fordi likviditeten i kroner er ikke-eksisterende, sier han til DN.

Vollaløkken jobber som rådgiver i investeringsselskapet Exante Data, og utarbeider strategier for flere store internasjonale investeringsporteføljer om hvordan de bør posisjonere seg i skandinaviske valutaer.

Ifølge Vollaløkken var svekkelsen i starten av uken et resultat av ettervirkningene fra valutatransaksjonene som ble gjort i påsken.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Når kronen ikke umiddelbart styrket seg etter ferien, skyldtes det at de som fikk nok kroner i forrige uke trengte å selge disse kronene i går og onsdag morgen. Det er forklaringen på kronens svekkelse tirsdag og onsdag, sier han.

Slik ble kronen svekket

– Folk tar fri og bankene og oljeselskapene er på ferie. Likviditeten forsvinner fordi få kjøper eller selger kroner på helligdagene, sier Vollaløkken.

Han forklarer hva som skjedde med kronekursen i påsken slik:

I begynnelsen påsken kom nyheten om at Opec + tok et uventet kutt i oljeproduksjonen. Dette medførte at oljeprisen steg, noe som igjen gjorde at kronen styrket seg fra rundt 11,40 til 11,20 kroner mot euro.

– Da kjøpte utenlandske fond euro og solgte kroner. Risikoen for at det skulle gå galt var svært liten fordi det ikke var noen i markedet som kunne gå imot disse bevegelsene, sier han.

Grafen viser bevegelsene i kronen mot euro siden Opec+ annonserte at de kutter i oljeproduksjonen i starten av april. (Foto: Infront) Mer...

En gavepakke

Samtidig som kronekursen gikk opp, tok de fleste nordmenn påskeferie onsdag ettermiddag. Dette skapte gode forhold for utenlandske investorer til å kjøpe euro mot norske kroner, forklarer Vollaløkken.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Nyheten fra Opec + var en gavepakke for dem som ønsket å selge kroner. De fikk en mye sterkere kronekurs forrige uke. Når man da sto overfor en situasjon hvor det var lite likviditet, så ville man få en markant svekkelse siden folk var på ferie, sier han.

Valutaekspert Tor Vollaløkken er spesialrådgiver for Exante Data. (Foto: Privat) Mer...

Vollaløkken forklarer at påskeferien også skapte en god mulighet for utenlandske investorer til å selge svenske kroner.

– Svenskene jobber en dag lengre enn nordmenn. I og med at svenskene tok ferie på torsdagen, så kjøpte vi euro for svenske kroner. Siden Norge var stengt, hengte den norske kronen seg på bevegelsene til den svenske, sier han.

Dette skal ifølge valutaeksperten ha bidratt til ytterligere svekkelse av kronen i påskeuken.

– Hvorfor kan kronekursen påvirkes så mye akkurat i påsken?

– I normale uker er likviditeten god nok til å hindre store kursbevegelser, dersom det ikke skjer noe med oljepris, vi ikke har overraskende nøkkeltall eller utfall av sentralbankmøter. I påsken derimot, kan du påvirke kronekursen bare ved å ha en «agenda», sier Vollaløkken.

Sjeføkonom Bjørn-Roger Wilhelmsen i Nordkinn Asset Management. (Foto: Gunnar Lier) Mer...

Burde gått sterkere

Sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen i makrofondet Nordkinn Asset Management sier det er vanskelig å peke på årsaken til kronesvekkelsen denne uken.

Fondet kjøper og selger valutaer og statsobligasjoner ved å blant annet tolke den makroøkonomiske utviklingen.

– Da vi kom tilbake jobb tirsdag var det en ganske kraftig kronesvekkelse som ikke kan forklares med noe spesielt. Inflasjonstallene som kom samme dag burde egentlig dra i andre retning, sier Wilhelmsen til DN.

Han sier fallet er uvanlig stort med tanke på at det hverken var makrodata eller noen nyheter som kunne forklare svekkelsen på over én prosent tirsdag.

– Det er mange hypoteser, men sannheten er at vi ikke vet hvorfor, sier Wilhelmsen.

Han mener mangel på likviditet kan være en av årsakene, men påpeker at den svenske kronen ikke svekket seg tirsdag og holdt seg stabil.

– Den norske kronen har svekket seg mer enn den svenske. Den svenske kronen har svekket seg fordi økonomien ser veldig dårlig ut, med svake makrodata og nedgang i boligprisene. Det er en skikkelig frykt for utviklingen videre der, som påvirker valutaen. Man kan ikke forklare svekkelsen her hjemme med de samme faktorene, sier han. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.