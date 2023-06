Artikkelen fortsetter under annonsen

Det har vært et hardt 2023 for kronen så langt. I44-indeksen, som måler kronen mot de viktigste handelspartnerne, har vist en historisk svak kronekurs de siste to–tre månedene.

Etter Norges Banks kraftfulle heving av styringsrenten torsdag ble det plutselig store svingninger i valutamarkedet. Kronen styrket seg kraftig i løpet av minutter, men falt senere tilbake.

Denne uken vil økonomene følge nøye med på hvordan valutamarkedet reagerer i kjølvannet av den nylige rentehevingen på 0,5 prosentpoeng.

Kommende torsdag står også en rentebeslutning i Sverige for tur.

Dette skjer denne uken

Diverse makrotall fra USA (omsetning varige goder, forbrukertillit juni, nyboligsalg mai) Onsdag: Makrotall fra Norge (detaljhandel mai), Europa (konsumertillit Tyskland og Frankrike, pengemengde eurosonen mai) og US (handelsbalanse varer mai).

Makrotall fra Norge (detaljhandel mai), Europa (konsumertillit Tyskland og Frankrike, pengemengde eurosonen mai) og US (handelsbalanse varer mai). Torsdag: Sverige: Rentebeslutning Riksbanken. USA: Søkere ledighetstrygd uketall, boligsalgstall, endelig bnp 1. kvartal.

Sverige: Rentebeslutning Riksbanken. USA: Søkere ledighetstrygd uketall, boligsalgstall, endelig bnp 1. kvartal. Fredag: Makrotall Norge (ledighet juni), Tyskland (detaljhandel og importpriser mai), eurosonen (kpi juni, arbeidsledighet mai) og USA (konsum og inflasjon mai, Michigan-indeks juni).

Neppe som for ti år siden

For å forklare kronefallet har makroøkonomer pekt på oljeprisen og rentedifferanse til andre land som medvirkende årsaker. Andre aktører, som investor Øystein Stray Spetalen, har gått ut mot regjeringens næringspolitikk. Det har igjen fått motsvar.

Nå tror makroøkonomene i Sparebank 1 SR-Bank i Stavanger at de kraftfulle rentehevingene fra Norges Bank endelig vil styrke kronen gradvis fremover.

– Vi tror kronen vil styrke seg fra i dag. Men vi kommer neppe tilbake til nivået for ti år siden. Før regnet vi åtte kroner på en euro, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank.

I perioden fra 2011 til 2013 lå også dollaren stabilt under seks kroner. I årene etter var nivået for det meste mellom åtte og ni kroner per dollar.

Prognosene havner et sted mellom dagens nivåer og en unormalt sterk krone for noen år tilbake.

Endelig treffer renten

Sammen med valutamegler Bjørn Sivertsen har Knudsen regnet på hvor mye kronekursen vil styrke seg de neste årene.

Ifølge dem vil kronekursen begynne å styrke seg mot dollaren og euroen gradvis gjennom den kommende høsten. Ved nyttår kan dollaren ligge på 10,44 kroner, om anslaget slår til. I 2025 kan man i beste fall se for seg ti kroner for en euro og ni kroner for en dollar.

Hovedgrunnen til at Sparebank 1 SR-Bank spår kronestyrkelse, er først og fremst rentehevingene fra Norges Bank.

– Hovedargumentet for at kronen ikke skulle styrke seg, nemlig negativ rentedifferanse sammenlignet med handelspartnere, er ikke lenger like gjeldende. Det at Norges Bank tok ekstra hardt i, har gjort at forutsetningen for styrkelse endelig er på plass, sier Bjørn Sivertsen.

Før hevingen av styringsrenten til 3,75 prosent sist torsdag, har Norge hatt lavere styringsrente enn våre viktigste handelspartnere, såkalt negativ rentedifferanse. Det er i ferd med å snu.

– Vi tror nemlig at renten i Norge vil øke mer enn hos våre nærmeste handelspartnere. Dette tror vi også vil gjelde for de nærmeste årene, sier Sivertsen.

Torsdag kommer svenske Riksbanken med en rentebeskjed. I april ble renten sist hevet i Sverige til 3,5 prosent.

Verre før det blir bedre

Nordea Markets' makro- og valutastrateg Dane Cekov har tidligere advart om at kronekursen kan havne i berg-og-dal-bane i løpet av sommeren. Og den humpete ferden kan komme til å fortsette gjennom høsten.

Dane Cekov i Nordea Markets er mer usikker på om kronen styrker seg akkurat nå. – Men på sikt er forutsetningene til stede for at kronen skal bli mindre svak, sier han. (Foto: Nordea) Mer...

– I det korte bildet er jeg skeptisk på vegne av kronekursen. Jeg frykter det blir verre før det blir bedre. Men på sikt er forutsetningene til stede for at kronen skal bli mindre svak, sier han.

Cekov understreker imidlertid at kronen neppe vil komme tilbake på de nivåene man hadde for noen år siden, da en euro var verd åtte kroner og en dollar seks. Den tiden er forbi.

– Kronen er nok sterkere om et år enn den er i dag. Samtidig kommer rentene til å holdes høyere lenger i Norge, sammenlignet med våre handelspartnere. Inflasjonen har bitt seg fast på et høyt nivå, og det vil ta tid å få den ned til målet.

Både renten, oljeprisen og aksjemarkedet påvirker kronekursen. Men Cekov peker også på de ukjente faktorene: «sorte svaner», altså ekstreme og overraskende hendelser, som kan bli utslagsgivende.

– Hvem kunne for eksempel forutse Wagner-opprøret i Russland i helgen? En hendelse som endret seg totalt fra den ene dagen til den andre, sier Cekov, og viser til at Wagner-gruppen plutselig trakk seg tilbake og inngikk en avtale med russiske myndigheter.

– Denne helgen har vi alle fått en påminnelse om at vi lever i en usikker verden. Usikkerhet er ikke fordelaktig for kronekursen.

Vil fremdeles være støy

Sivertsen i SR-Bank mener at markedet den neste tiden vil justere kronekursen til hva som er det riktige nivået for kronen. Han mener årets kronesvekkelse er blitt forsterket av stor oppmerksomhet på kronefall i mediene.

– Markedet må få virke nå. Men nå ser vi grunnlaget for en sterkere krone.

Samtidig påpeker han at kronekursen fremdeles vil være utsatt for «støy», slik som fall i oljeprisen eller i aksjemarkedet, og at man må være åpen for at kursen fremdeles vil svinge.

– En liten, åpen økonomi som den norske trenger en rente som er litt høyere enn våre handelspartnere. Når det får virke over tid, samtidig som at «hypen» rundt at kronen kommer til å være svak til evig tid dabber av, så vil kronen styrke seg igjen, avslutter han.