På den siste uken har det virkelig klaffet for kronekursen: renteforventningene har snudd, oljeprisen ligger på over 80 dollar fatet, og aksjemarkedet går bedre enn det har gjort på lenge.

– Det er nesten litt historisk at du har så mange drivere som går riktig vei for kronen mot dollaren, sier valutastrateg i Nordea Ole Håkon Eek-Nielsen til DN.

På en drøy uke har dollaren falt nær 80 øre mot kronen. For et like bratt fall må man tilbake til da koronapandemien brøt ut. Da falt dollaren 95 øre over en periode på 20 dager.

– Det er veldig uvanlig at den faller så fort som den har gjort nå, sier Eek-Nielsen.

Renteforventningene snur

Etter rekordhøye inflasjonstall mandag, gikk Norges Bank fra å bli ansett som avventende til mer fremoverlent. Markedet venter nå flere rentehevinger fra sentralbanken, noe som trakk opp forventningene til toårsrenten. Samtidig kom inflasjonstallene i USA inn lavere enn ventet, og dermed falt renteforventningene i USA.

Med det snudde den ventede rentedifferansen mellom toårsrenten i Norge og USA, som siden desember i fjor har ventet at den amerikanske toårsrenten ville være høyere enn den norske. Nå er renteforventningene opp 0,34 prosent, og dermed er kronen den foretrukne valutaen blant investorer.

– Det er muligens det viktigste bidraget til en sterkere krone, sier Eek-Nielsen.

Oddmund Berg (norsk og svensk økonomi). Makroøkonom. DNB Markets (Foto: Mikaela Berg) Mer...

Makroøkonom i DNB, Oddmund Berg, mener i likhet med Eek-Nielsen at markedsoptimismen i USA har vært viktig for syringen av kronen.

– Markedet ser at prisveksten roer seg ned, samtidig som at den amerikanske økonomien ikke ser ut til å være på vei inn i en resesjon, sier Berg til DN.

Samtidig steg oljeprisen denne til over 80 dollar fatet. Det er første gang siden april i år. I en uttalelse mandag sa IEA at kombinasjonen av økt etterspørsel fra Kina og produksjonskutt fra Opec+ gjør at oljemarkedet kommer til å bli strammere. Det bidrar igjen til å styrke opp under kronen.

På sitt beste siden april

Samtidig som at renteforventningene snur, går aksjemarkedet særdeles godt – du må helt tilbake til april i år for å finne lignende nivåer. Det er ifølge Eek-Nielsen «veldig, veldig gode nyheter» for kronen.

I utgangspunktet forklares et godt aksjemarked med at en høyere risikoappetitt blant investorene medfører at flere vil kjøpe kronen. Det er ifølge Nordea-strategen ikke helt riktig.

Det er nemlig liv- og pensjonssektoren i Norge som er en av nøkkelaktørene bak en styrking eller svekkelse av kronen i aksjemarkedet.

Dette skjer ved at liv- og pensjonssektoren plasserer nordmenns pensjonsmidler i for eksempel amerikanske og europeiske aksjer, samtidig skal utbytte av aksjene utbetales i norske kroner. Det gjør at plasseringene må valutasikres.

– En slik valutasikring innebærer at når porteføljene øker i verdi må liv- og pensjonssektoren sikre mer kroner, det innebærer å kjøpe kroner og å selge dollar, forklarer Eek-Nielsen.

Venter fall på sikt

Men selv om alt klaffer for kronen akkurat nå, er det lite som tilsier at fallet kommer til å vare. Eek-Nielsen tror at kursen på sikt kommer til å stabilisere seg, etter som at markeds-euforien over de svake inflasjonstallene i USA legger seg.

– Mest sannsynlig kommer dollaren til å ligge rundt ti kroner den neste uken eller to, men på lengre sikt er vi ikke bombesikre på at inflasjonen kommer ned på to prosent av seg selv. Vi er heller ikke like sikre på at Fed kutter renten med det første som markedet priser inn.

Nordea-strategen tror det vil skje en viss korreksjon i kursen fremover.

– Den er nok det vi vil kalle oversolgt, amerikanske dollar mot norske kroner.

Til nordmannen som nå befinner seg i USA og som merker at middagen blir en liten 50-lapp billigere, er budskapet: nyt det mens det varer.

– Skulle jeg på ferie til USA nå, tror jeg jeg ville ha kjøpt dollaren her.