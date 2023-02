Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter å ha svinget i flere timer, endte fasit slik for de viktigste aksjeindeksene i USA:

Industritunge Dow Jones, som består av 30 håndplukkede antatt viktige aksjer, falt 0,4 prosent

Nasdaq Composite, som domineres av teknologiselskapene, falt 1,6 prosent

Samleindeksen S&P 500, som består av de 500 største børsnoterte selskapene i USA, falt 1,0 prosent.

Dette etter at ferske arbeidsmarkedstall skapte betydelige markedsreaksjoner - tallet kom inn langt høyere enn ventet.

– Dette er sjokkartet

Det ble nemlig skapt 517.000 nye jobber i USA i januar, mot et konsensus som på forhånd tilsa 190.000 nye jobber. Selv det høyeste økonomestimatet Bloomberg innhentet, med et anslag på 320.000 nye jobber, var ikke i nærheten.

Tallet er det sterkeste siden juli 2022, og markerer slutten på en fem måneder lang trend med fallende veksttakt i nye jobber i USA.

– 517.000 nye jobber i januar … Jeg nekter å tro at det er så sterk vekst i sysselsettingen, og at dette faktisk viser trenden, sa sjefstrateg Erik Bruce i Nordea til DN like etter at tallene ble kjent.

Tallene, kalt «Nonfarm Payrolls», omtales som månedens viktigste.

– Dette er sjokkartet. Alle klør seg i hodet over tallene, sa Storebrand-forvalter Olav Chen.

Nye, reviderte tall for desember viste til sammenligning at det ble skapt 260.000 jobber i fjorårets siste måned.

Videre falt ledighetsraten fra 3,5 til 3,4 prosent i januar – det laveste nivået siden 1969. På forhånd var det ventet at ledigheten derimot ville stige til 3,6 prosent.

Chen har imidlertid lenge ment at det er altfor tidlig med en resesjon i første halvår av 2023:

– Hold your horses. Det er altfor tidlig å posisjonere seg for resesjon i USA, og sånn sett går det tallet helt klart i min favør.

Umiddelbart etter jobbtallslippet styrket dollaren seg, samtidig som renten på amerikanske statsobligasjoner med to og ti års løpetid steg flere basispunkter. Tallene kom en time før børsåpning i USA, og handelen med terminkontrakter indikerte et markant fall for særlig Nasdaq.

ISM-tall sterkere enn ventet

Dette fallet materialiserte seg også da den faktiske aksjehandelen startet, men siden dempet utviklingen seg etter et annet, nytt tallslipp: ISM-indeksen for januar, som er den innkjøpssjefindeksen i USA med lengst tidsserie, kom inn sterkere enn ventet.

For tjenestesektoren endte ISM-indeksen på 55,2 i januar, der det på forhånd var ventet en indeks på 50,4, ifølge Trading Economics.

En indeks over 50 tilsier at den økonomiske aktiviteten er tiltagende, mens en indeks under 50 tilsier at den er avtagende. Slike tall har det med å kunne svinge en del fra måned til måned.

Storebrand-forvalter Olav Chen. (Foto: Gunnar Lier) Mer...

– Det bryter klart med fallet sist måned, vi ser nesten en V-formet oppgang. Det er mer i tråd med arbeidsmarkedstallene enn fryktet, og er nok et slag for de som tror at USA er i resesjon eller havner i resesjon i første halvår, kommentererte Chen.

Innkjøpsjefindekser ses på som egnet til å fange opp svingninger i den økonomiske aktiviteten på et tidlig tidspunkt.

ISM-indeksen har inntil nylig indikert en viss svekkelse eller utflating i den økonomiske aktiviteten, fremholdt Chen før ISM-indeksen for januar ble publisert.

De siste timene før børsstenging surnet stemningen i det amerikanske aksjemarkedet, og alle de tre aksjeindeksene falt tilbake.

– Legger press på sentralbanken

Chen mener videre at jobbtallet vil bety en høyere rentetopp i USA, ettersom det øker faren for en lønnsprisspiral.

– Det legger press på den amerikanske sentralbanken og gir en større sannsynlighet for at rentetoppen ikke nås i første halvår. Derfor er dette egentlig ikke bra for aksjer i mitt hode.

Chen har et veddemål gående med sjeføkonom Harald Magnus Andreassen om at arbeidsledigheten ikke vil bikke 4,1 prosent innen mai.

– Det tror jeg at jeg kan innkassere med ganske høy sikkerhet. Jeg tror likevel ikke man skal slutte å prate om resesjonsfrykt, men det handler om timing.

Innholdsrik børsuke

Før fredagens makrotallspregede aksjehandel, har uken ellers vært preget av kvartalstall fra en rekke store selskaper, deriblant tek-gigantene, samt ny renteøkning fra Fed. Denne gang på 0,25 prosentpoeng.

Meta skilte seg ut med kvartalstall der blant annet omsetningen overrasket positivt - det utløste en kursoppgang på over 23 prosent torsdag, som ble selskapets beste børsdag på ti år. Det bidro også til å løfte Nasdaq, som før fallet fredag lå an til en syv prosents oppgang bare denne uken.

Andre teknologigiganter som Apple, Amazon og Google-eier Alphabet serverte kvartalstall samme dag, men her var gjennomgangstonen noe mer negativ. Førstnevntes aksje steg likevel 2,4 prosent fredag, mens Amazon og Alphabet falt henholdsvis 8,4 og 2,8 prosent.

